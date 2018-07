L'enregistrement en question a été diffusé mardi soir sur les ondes de CNN; on peut y entendre celui qui est alors encore candidat républicain à la présidence des États-Unis envisager de régler l'affaire « comptant ».

Cette conversation entre M. Trump et M. Cohen, survenue à deux mois élections de novembre 2016, a été fournie à la chaine américaine par Lanny Davis, l'avocat de M. Cohen.

L'échange s'est produit quelques semaines après que la compagnie mère du tabloïd National Enquirer eut conclu un accord de 150 000 $ pour payer le témoignage de l'ex-Playmate Karen McDougal en lien avec une relation extraconjugale survenue en 2006, un sujet qui n'a jamais fait l'objet d'une publication.

M. Trump nie que la relation a eu lieu et son équipe de campagne avait à l'époque déclaré qu'il n'était pas au fait du paiement.

Sur la bande, MM. Trump et Cohen semblent discuter de l'achat des droits du témoignage de Mme McDougal auprès de la compagnie mère de l'Enquirer.



M. Cohen indique, sur l'enregistrement, qu'il doit créer une compagnie « pour le transfert de toutes ces informations en lien avec notre ami David », en faisant possiblement référence à David Pecker, un ami personnel de M. Trump et le président d'American Media, compagnie mère du National Enquirer.

Comptant, ou par chèque?

Lorsque l'avocat aborde la question du financement, M. Trump l'interrompt et demande : « Quel financement? »

« Nous allons devoir payer », répond M. Cohen.

Le son devient difficilement intelligible, mais il est possible d'entendre le futur président déclarer qu'il faut « payer comptant », bien qu'il ne soit pas possible de savoir s'il suggère de payer en espèces sonnantes et trébuchantes, ou plutôt de ne pas agir de la sorte.

M. Cohen répond immédiatement « non, non, non », et M. Trump suggère alors de payer par chèque.

Une transcription de la conversation fournie par l'actuel avocat du président, Rudy Giuliani, indique que M. Trump a plutôt dit : « Ne paie pas comptant... par chèque. »

La semaine dernière, M. Giuliani a affirmé que l'enregistrement prouverait que « le président a dit que cela devait être accompli par chèque ».

En entrevue avec l'Associated Press, ainsi qu'avec CNN, Rudy Giuliani a maintenu sa version des faits. Selon lui, le président a agi correctement dans cette affaire.

Dénégations

Le paiement effectué par American Media a réussi à faire taire Mme McDougal durant l'élection, bien que quelques jours avant le scrutin, des informations sur la transaction ont fuité dans le Wall Street Journal.

À l'époque, une porte-parole de M. Trump a indiqué que l'équipe de campagne n'avait « aucune connaissance de ces faits ».

Le FBI a effectué une descente au bureau de M. Cohen, son domicile et sa chambre d'hôtel en avril, entre autres à la recherche d'informations à propos de paiements versés à Mme McDougal et l'actrice pornographique Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une relation sexuelle avec M. Trump en 2006, ce que nie le principal intéressé.

Mme Daniels a été payée 130 000 $ dans le cadre d'une entente de confidentialité signée quelques jours avant l'élection de 2016.