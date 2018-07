Un texte de Fanny Samson

Le magasin à grande surface, situé dans le secteur de Sainte-Foy, ouvrira ses portes dès 9 h.

« Nos célébrations commencent à 8 h 20 le matin. Il y a des petites célébrations, et il y a des cadeaux, des tirages », indique la directrice générale du nouveau IKEA, Annika Lenoir, précisant que des offres et des promotions seront bientôt révélées au public.

Le centre de cueillette va pour sa part fermer ses portes le lundi 13 août.

Un IKEA adapté

Le magasin sera adapté aux réalités du marché immobilier de la capitale, affirme la direction de l'établissement. Pour ce faire, une quarantaine de maisons ont été visitées pour planifier l’ouverture.

« On regarde comment les gens vivent, on mesure les pièces, on fait une entrevue avec les gens sur leurs besoins », explique Annika Lenoir.

On s’adapte, on a des détails architecturaux et il n’y a aucun magasin IKEA finalement qui est tout à fait pareil. Annika Lenoir, directrice générale du IKEA de Québec

Ces visites ont d’ailleurs permis à l’entreprise de constater que les résidents de Québec ont peu de garage, mais plutôt des cabanons. Ils auront donc une place particulièrement dans le IKEA.

« On focusse beaucoup sur les solutions de rangements pour la maison, aussi les gens ici aiment beaucoup recevoir, ça veut dire que la cuisine ou la salle à dîner est importante », ajoute-t-elle.

Parmi les pièces en démonstration, certaines vont refléter un appartement du Vieux-Québec et d’autres une nouvelle maison à Sillery.

« On a des ambiances, des pièces et des maisons meublées, c’est là vraiment qu’on reflète le marché local, c’est vraiment dans la façon d’aménager que vous allez voir la différence », affirme Mme Lenoir.

280 emplois

Déjà près de 250 personnes ont été embauchées en prévision de l'ouverture. Une trentaine de postes reste toujours à pourvoir. Une foire à l’emploi est d’ailleurs prévue la fin de semaine prochaine.

Malgré la pénurie de main-d’oeuvre, le recrutement s’est bien déroulé.

« On était très très très inquiets, pour être honnête, mais ç’a bien été. Je pense que la marque d’IKEA est assez forte », souligne la directrice générale. Elle est d'avis que tous les postes seront pourvus durant la foire.

IKEA, le retour

Le géant suédois est donc de retour dans la capitale après plus de 20 années d'absence, si l'on fait abstraction du centre de cueillette. Une petite succursale, située à la Place Lebourgneuf, a fermé en juillet 1996.

Le magasin avait une superficie d’environ 10 000 mètres carrés, indique Mme Lenoir, une surface 3 fois plus petite que celle du nouveau IKEA.

« C’est sûr qu’aujourd’hui on a vraiment un gros magasin nouvelle génération. On a un restaurant, on a tous les services, on a les aires de jeux. Je pense que ce n’est pas comparable comme magasin », dit-elle.

Mme Lenoir indique que dans la région de Montréal, près de 7000 clients magasinent chez IKEA lors d’un week-end achalandé. Elle ne peut cependant prévoir avec certitude combien de clients viendront visiter le magasin de Québec.

« On sait qu’on va avoir des gens qui viennent de la ville de Québec et des régions proches », mentionne Annika Lenoir.

Le IKEA sera ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 21 h, ainsi que les samedis et dimanches de 9 h à 17 h.