Dans le cadre d’une traversée du pays s’étalant sur 39 jours, le Peace Bus ou Autobus de la paix, s’est arrêté en Mauricie.

Parmi les jeunes de différentes provinces qui voyagent à bord se trouve Joachin Vallée, un Trifluvien de 15 ans. L’étudiant de troisième secondaire au Séminaire Saint-Joseph adore son expérience.

Joachin Vallée. Photo : Radio-Canada

« Quand on voyage, on apprend encore plus sur tout, pas tout le temps des matières d'école, tu apprends sur d'autres personnes, d'autres pays, d'autres manières de faire », résume le jeune homme.

Pour de bonnes causes

En plus de faire différentes découvertes, les adolescents profitent des escales pour faire du bénévolat.

La réalisation d'une murale collaborative dans un quartier défavorisé à London, en Ontario, est d’ailleurs un des faits marquants du voyage.

Mardi, les passagers de l’autobus ont donné un coup de main à la Tablée populaire de l’organisme Les Artisans de la paix.

Parti le 24 juin de Victoria en Colombie-Britannique, l’Autobus de la paix doit terminer son périple le 2 août à Halifax en Nouvelle-Écosse.

D’après le reportage d’Élizabeth Ryan