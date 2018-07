Toutes les commissions scolaires de la région offrent une semaine de cours pour aider les élèves en vue des épreuves de reprise la semaine prochaine.

Avec des classes entières qui se relèvent d'un échec, les enseignants qui travaillent l'été y puisent une motivation professionnelle hors de l'ordinaire.

Ça donne un thrill, un dépassement de plus, on veut donner se dépasser pour eux et on veut donner notre motivation pour la transmettre. Marc-André Brassard, enseignant de sciences en quatrième secondaire

Le taux de réussite des jeunes qui ont suivi les cours de rattrapage sera calculé pour la première fois cette année afin de bien mesurer l'impact des classes préparatoires.

Une semaine pour tout apprendre

Toute la matière de l'année est revue en une semaine, ce qui peut avoir l’air d’une montagne pour certains élèves.

L'enseignant Marc-André Brassard travaillent pendant ses vacances estivales pour la période des cours d'été. Photo : Radio-Canada

« Les cours d'été, c'est beaucoup plus simple. On est un plus petit groupe et l'enseignant est plus compréhensif envers nos difficultés. Je vois beaucoup la différence et j'ai plus de chances de passer je suis sûre », raconte une étudiante.

Au total, plus de 160 jeunes de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay reprendront un des quatre examens du ministère.