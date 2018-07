Un texte de Kim Vallière

Ward est facile à repérer sur le terrain de la Place TD. Il est le joueur le plus petit du Rouge et Noir à 1,70 m, selon les données officielles de l'équipe, qui se veut généreuse à son endroit.

« Pour la grandeur qu'il a, il a toute une jambe », lance son coéquipier Jean-Philippe Bolduc, le capitaine des unités spéciales du Rouge et Noir.

Vendredi soir dernier, contre les Lions de la Colombie-Britannique, l'athlète de 25 ans a démontré la puissance de sa jambe droite. Ward a réussi ses cinq tentatives de botté de placement, en plus de deux convertis après les touchés. À lui seul, il a inscrit 17 points dans une victoire de 29-25 du Rouge et Noir.

Le botteur Lewis Ward en entrevue Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

« La dernière partie me donne plus de confiance », note celui qui a réussi deux placements de 47 verges, ses plus longs de la saison. « Je n'ai pas vraiment été testé jusqu'à maintenant cette année, à part ces deux longs bottés. Ça me rend plus confortable pour la suite. »

La recrue a réussi 13 de ses 14 bottés de placement en 5 rencontres, ce qui le place au sommet de la LCF chez les botteurs, en compagnie de Lirim Harullahu et Brett Lauther, ce qui ne surprend pas Bolduc, qui s'est entraîné avec Ward l'hiver dernier.

Lewis, c'est une personne qui est très en contrôle de ses moyens. On dit toujours au football qu'il ne faut pas être trop énervé ou trop déçu et lui, c'est un gars qui est toujours au même niveau. Jean-Philppe Bolduc, secondeur et capitaine des unités spéciales du Rouge et Noir d'Ottawa

« C'est une bonne sensation de savoir que je peux contribuer », avoue Ward avec un sourire en coin. « Dans la LCF, on s'attend à ce que je réussisse. Que ce soit un botté pour gagner le match ou en début de rencontre, je dois agir de la même manière et le réussir. »

Le natif de Kingston a débuté dans le sport à l'école secondaire. Il évoluait alors aux postes de botteur et de receveur. « À ma deuxième année d'université, j'ai eu une rencontre avec l'entraîneur. Nous nous sommes dit qu'il fallait être réaliste, donc nous nous sommes concentrés sur les bottés », indique l'athlète de 25 ans.

Une transition payante, lui qui a réussi 89 placements en cinq ans de carrière avec les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa, dont 24 à sa dernière saison, en 2017. Il a également complété son plus long botté de trois points en carrière pendant cette année, un placement de 51 verges sous la pluie.

Malgré des statistiques intéressantes, Ward n'a pas été sélectionné au repêchage de la LCF, mais le Rouge et Noir lui a offert un contrat et une chance de se prouver dans un environnement qui lui était très familier.

Pendant qu'il poursuivait ses études, Ward travaillait aussi comme garde de sécurité au Centre Canadian Tire et à la Place TD pendant les parties du Rouge et Noir.

« Avant les matchs, je vais saluer les gars pendant que je me réchauffe. Je connais encore beaucoup de gens ici », dit-il de ses anciens collègues de travail, maintenant qu'il gagne sa vie comme joueur de football professionnel.

Il souhaite que sa constance continue d'être sa marque de commerce comme botteur et qu'une longue carrière dans la LCF s'en suive. Jusqu'à preuve du contraire, il continue d'être l'un des joueurs les plus fiables du Rouge et Noir en 2018, à une position qui a longtemps été problématique pour cette équipe.