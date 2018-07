Evan Paul a été accusé en septembre 2017 d'agression sexuelle et de deux chefs pour avoir eu un comportement déshonorant.

Il a plaidé coupable mardi à un chef d'accusation de comportement déshonorant, tandis que le deuxième chef d'accusation et l'accusation d'agression sexuelle ont été retirés par l'accusation.

Evan Paul, un soldat décoré qui travaillait comme technicien du matériel sur la base. Le jour où les gestes ont été commis, Evan Paul a consommé de l’alcool jusqu’à en perdre connaissance chez un collègue avant de se rendre au repas-partage des fêtes, explique le major Greg Moorehead, le procureur militaire de l'affaire à la cour martiale.

Greg Moorehead a ajouté que le militaire a continué à boire à la fête jusqu’à ce qu’il soit intoxiqué de façon « importante ». Il a rejoint un groupe de caporaux, ses subordonnés de rang, et leurs conjoints qui bavardaient.

« Sans avertissement ni contexte de la conversation, le caporal Paul s'est approché de la victime et, de la main droite, lui a serré la poitrine gauche », a déclaré le procureur. Quelqu'un d'autre dans le groupe a pris la parole, dénonçant le comportement, a-t-il dit, ajoutant qu’Evan Paul a alors réagi en touchant la poitrine d’une autre femme.

Le major Greg Moorehead a ajouté que le matin du repas-partage des fêtes, le peloton du militaire avait assisté à une séance d'information sur l'Opération HONOUR, une mission des Forces canadiennes visant à éduquer et à aborder les comportements sexuels dommageables et inappropriés.

Le nom de la victime ne peut pas être dévoilé à cause d’un interdit de publication dans cette affaire.

La victime, qui participait à la fête avec son conjoint, a signalé le comportement du caporal-chef aux responsables de l’évènement et à la police militaire.

« Le commandant du 2e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, a qualifié cette conduite de corrosive et nuisible », a souligné M. Moorehead tout en qualifiant l'incident de grave.

Une victime sous le choc

Le procureur Greg Moorehead a également résumé une déclaration de la victime qui a été soumise à la cour mardi. Il a dit que la victime dans l'affaire était sous le choc, confuse et embarrassée par l'incident. Elle vit maintenant en Ontario, depuis le transfert de son conjoint sur une base dans cette province.

L'accusation et la défense ont conjointement recommandé que la punition de Paul soit une réduction du grade de caporal-chef à celui de simple soldat.

« Bien que ce ne soit pas le pire cas de comportement déshonorant que l'on puisse trouver, cela affecte d'autres personnes sur le plan personnel, a ajouté le major Moorehead.

C'était censé être un endroit détendu et sécuritaire pour que tout le monde puisse socialiser et s'amuser pendant les vacances. Greg Moorehead

L’avocat de la défense, le lieutenant-colonel Denis Berntsen, a dit à la cour martiale que son client était consterné et bouleversé d'entendre les conséquences de ses actions, et qu'il avait démissionné de son poste à cause de ces gestes. Lors du procès, la cour avait entendu qu’Evan Paul ne se souvenait pas de ses actions.

Il a quitté les Forces canadiennes à cause de ce qu'il a fait, a déclaré son avocat. Il a ajouté qu’Evan Paul a pris des mesures pour régler les problèmes liés à l'alcool.

Evan Paul, qui a fait deux tournées en Afghanistan, est parti en avril 2018. Un avis de retraite affiché en ligne indiquait qu'il « quitterait Shilo à la recherche de meilleures choses à Vancouver, en Colombie-Britannique », avec des plans pour étudier la gestion des affaires.

Selon Denis Berntsen, le comportement de Paul était hors de son caractère, le décrivant comme un soldat dévoué à sa communauté et comme quelqu'un qui aimait faire du bénévolat.

Le juge, capitaine de frégate, Martin Pelletier, s’est dit d'accord avec la recommandation conjointe qualifiant l'incident « d’inacceptable » et « pervers ». Martin Pelletier a reconnu qu’Evan Paul a exprimé des remords et paiera pour son erreur après avoir quitté l'armée.