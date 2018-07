Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Les élus de la Ville de Toronto se prononcent cette semaine sur le plan de 45 millions de dollars, qui a été annoncé la semaine dernière. Le gouvernement Ford réitère pour sa part son intention d'investir 1,9 milliard de dollars sur dix ans dans le domaine de la santé mentale dans la province.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, explique que les fonds du gouvernement seront répartis en fonction de deux volets. Le premier sera axé sur la formation des pompiers, des policiers, des ambulanciers et des agents correctionnels sur les façons d'aborder des citoyens en détresse sur la voie publique ou en prison. Le second, sur les soins de santé en psychiatrie, de l'enfance à l'âge d'or.

Nous devons construire de nouveaux établissements, parce que de plus en plus d'Ontariens sont diagnostiqués d'une maladie mentale dans la province. Nous n'avons pas assez de centres de traitement ou de services appropriés dans nos hôpitaux. Christine Elliott, ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario

Le groupe Empowerment Council, qui représente des personnes atteintes de problèmes de santé mentale, applaudit à la décision de la province, parce qu'elle reconnaît que les investissements font défaut dans le domaine de la santé mentale en Ontario. Sa directrice générale, Jennifer Chambers, nourrit toutefois des inquiétudes.

Ne profitons pas de cette tragédie pour enfermer tous ces individus sous prétexte qu'ils sont menaçants pour la société. La loi donne le droit aux hôpitaux de retenir contre leur gré ceux qui sont réellement dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Jennifer Chambers, directrice générale d'Empowerment Council

Mme Chambers affirme que tous les individus sont imprévisibles, qu'ils soient malades ou non. Elle ajoute qu'il existe encore trop de stigmatisation autour de la santé mentale et que l'accent doit être mis sur l'éducation dès le plus jeune âge pour la démystifier.

Elle rappelle que la société compte beaucoup de personnes malades mentalement qui fonctionnent très bien et dont on ne soupçonne pas les difficultés.

Le psychologue Pierre Faubert Photo : Radio-Canada

Le psychologue clinicien Pierre Faubert ajoute que les gouvernements doivent investir davantage dans le domaine de la santé mentale pour connaître tous les mécanismes du cerveau, « des problèmes de l'âme ». « On est toujours pris avec les symptômes, on veut traiter les symptômes et non pas les causes. »

M. Faubert pense qu'on cherche la solution à la mauvaise place, pour comprendre ce qui s'est passé dimanche. « On cherche dans le comportement plutôt que de chercher dans l'âme de l'humain. » Il affirme en outre que les autorités ne sont pas les mieux placées pour guérir les malades.

Les autorités sont occupées à gérer les masses, les comportements; quand on est en autorité, on est préoccupé par la gestion et la sécurité des gens. Pierre Faubert, psychologue clinicien

On en connaît toutefois encore très peu sur le suspect de la fusillade ou sur son mobile. Les résultats de l'autopsie ne sont toujours pas connus, mais la famille de Faisal Hussain a indiqué qu'il souffrait de psychose et de dépression. « Les médicaments et la thérapie n'ont pas permis de le soigner », écrit-elle dans un communiqué.

Un policier se tient près de la scène de crime sur l'avenue Danforth. Photo : Reuters/Chris Helgren

M. Faubert s'explique mal le drame de dimanche... mais il affirme que l'histoire se répète depuis la fusillade de Columbine au Colorado en 1999. « Les psychotiques ont beaucoup d'émotions, sauf qu'elles ne sont pas connectées; et donc, ils sont inconscients de leurs émotions et ils basculent dans un autre monde, ils ne sont plus avec nous et ils vont voir les choses différemment, ils peuvent se sentir menacés... Cela devient la réalité pour ces individus, et là je ne parle pas du suspect en particulier. »

Le psychiatre Clive Chamberlain rappelle toutefois que la grande majorité des gens qui souffrent de problème de santé mentale sont inoffensifs. « Certains cessent toutefois de prendre leurs médicaments, parce qu'ils ont l'impression de se sentir mieux ou parce qu'ils ne supportent pas les effets secondaires. » Il précise que les familles devraient s'assurer que leurs enfants continuent à prendre leurs médicaments, mais il reconnaît qu'il y a des limites à la surveillance parentale.

Le Dr Chamberlain confirme que les hôpitaux en Ontario ont la possibilité et le devoir de retenir un individu malade contre son gré pour éviter qu'il ne commette un crime. « Les professionnels de la santé doivent avoir la certitude qu'il représente un risque pour la société dans l'éventualité où il serait libéré dans la communauté », dit-il.

Le psychiatre reconnaît qu'il existe des problèmes ponctuels de ressources humaines et physiques dans certaines régions de l'Ontario pour venir en aide à ces individus, mais ces problèmes ne sont pas aussi graves que l'on doive leur donner leur congé de l'hôpital faute de place.

Les gens continuent de déposer des fleurs et d'écrire des messages à la craie sur l'avenue Danforth. Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

On ignore par ailleurs la façon dont l'homme de 29 ans s'est procuré l'arme dont il se serait servi dimanche soir. La chaîne de magasins d'armes à feu Firearms Outlet Canada affirme que les propriétaires d'armes de poing font l'objet d'un contrôle de la GRC au chapitre des antécédents médicaux. La GRC confirme qu'ils doivent passer par un processus de sélection stricte pour connaître leur passé et pour voir s'ils sont susceptibles d'être violents.

Le groupe Empowerment Council milite en faveur d'un contrôle plus strict des armes à feu au pays. « Aucun civil dans la société ne devrait avoir le droit de porter une arme, peu importe ses antécédents médicaux ou psychiatriques », conclut-elle.

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Le Dr Chamberlain ajoute que la plupart des personnes qui ont de graves problèmes de santé mentale n'ont pas de contacts avec les gangs de rue, parce qu'elles vivent de façon solitaire et qu'elles sont généralement mal à l'aise en présence d'un groupe.

Il y aura toujours des gens qui seront impulsifs, colériques ou malades. Nous devons leur offrir le meilleur accès à des traitements, mais il faudrait dans le même temps s'assurer qu'ils n'aient accès à aucune arme à feu. Dr Clive Chamberlain, psychiatre

Le psychiatre rappelle enfin que ces événements sont rares. Il faudra en apprendre plus sur Faisal Hussain selon lui, en particulier sur sa condition médicale et sur la façon dont il s'est procuré une arme, avant de comprendre son geste.