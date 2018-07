La SÉMER avait présenté différents scénarios qui auraient permis à Matane d'acheminer la collecte du bac brun à Rivière-du-Loup, mais ces options seraient trop coûteuses, explique le porte-parole de la Ville de Matane, Robert Pelletier.

La Ville a décidé de ne pas devenir partenaire de la SÉMER, du moins pour le moment, parce que les coûts de transport, surtout, sont assez élevés. Robert Pelletier, porte-parole, Ville de Matane

La Ville de Matane envisage de composter ses résidus organiques. Photo : Associated Press/Dean Fosdick

M. Pelletier indique que le tonnage de la Ville n’est pas assez important pour que l’option de la SÉMER soit avantageuse. Le conseil veut regarder d’autres options.

Il mentionne que la Ville a mandaté les services de génie et de l’environnement pour préparer les plans et devis reliés à la construction d’une plate-forme de compostage. Donc, nous aurons tous les éléments pour prendre une décision le plus rapidement possible, du moins on l’espère , dit-il.

Michel Lagacé entend convaincre Matane

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la SÉMER, Michel Lagacé, ne croit pas que l’absence de contribution de Matane sera un grave problème pour la SÉMER.

D'une façon ou d'une autre, les bacs bruns deviendront la norme à Matane comme ailleurs. Photo : Radio-Canada

Toutefois, il n'a pas dit son dernier mot. Il espère convaincre Matane de changer son fusil d'épaule. Il maintient que les propositions de la SÉMER étaient intéressantes.

Je dirais qu’on va se rasseoir avec la Ville de Matane et tenter de comprendre leur décision. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la SÉMER

Ils veulent que nous soyons une solution temporaire, déplore-t-il. Nous, on aurait bien aimé devenir une solution permanente. Peut-être qu’à l’essai, ils vont se rendre compte que c’est mieux d’avoir un produit qui génère une valeur ajoutée par rapport à l’environnement.

Il allègue que le compost n’a pas les mêmes vertus environnementales que le biogaz puisque, selon lui, il n’est pas facile d’écouler cette matière.

La Ville de Matane pourrait néanmoins décider de détourner temporairement ses matières putrescibles vers l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup.

Avec les informations de Léa Beauchesne