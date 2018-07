Un texte d’Eva Uguen-Csenge

Les plaignants affirment que les gouvernements provinciaux refusent d’acheter le médicament Orkambi à cause du processus décisionnel de deux agences canadiennes : l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP).

Le médicament Orkambi a été accepté par Santé Canada, mais coûte 260 000 $ par année. Les patients qui y ont accès affirment que ce médicament transforme leur vie et prolonge leur espérance de vie.

La poursuite civile déclare que le gouvernement fédéral a enfreint l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui précise que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ».

« La délégation intentionnelle du gouvernement du processus décisionnel à l’ACMTS et l’APP est une violation de la Charte », a dit Chris MacLeod, avocat principal des plaignants, par voie de communiqué.

Il estime que 200 personnes en Colombie-Britannique sont atteintes de la mutation génétique de fibrose kystique qui peut être traitée par l'Orkambi.

Dépendre de charité pour un médicament

Selon les plaignants, les recherches scientifiques démontrent que l’Orkambi est un traitement nécessaire pour les patients atteints de fibrose kystique.

« J’ai pu constater la qualité de vie avec l’Orkambi », dit Lilia Zaharieva, une des plaignantes de la Colombie-Britannique. « Je ne peux rien faire pendant que d’autres personnes en Colombie-Britannique attendent d’avoir accès [à cette drogue]. »

Lilia Zaharieva a dépendu de dons et de charité pendant des mois quand elle a perdu l'accès à l'Orkambi. Photo : Radio-Canada

Mme Zaharieva, étudiante à l’Université de Victoria, a perdu l’accès au médicament en septembre 2017 quand le plan de santé universitaire est devenu intégré avec le programme d’assurance-médicaments de la province, Fair PharmaCare, qui ne couvre pas l’Orkambi.

On m'a donné huit jours de préavis que j'allais perdre accès à un médicament qui me permet de respirer. Lilia Zaharieva

Pendant des mois elle dépendait de dons pour pouvoir se payer le médicament qui améliore la fonction pulmonaire des patients atteints de fibrose kystique.

Finalement, au printemps sa pharmacie l’a informé que Vertex, l’entreprise qui fabrique l’Orkambi, avait décidé d’approvisionner Mme Zaharieva du médicament pour la durée de sa vie à travers un programme de « couverture charitable ». Elle reste consciente qu’elle pourrait perdre l'accès au médicament à tout moment et exhorte le gouvernement de changer le système aussitôt que possible.

En 2017, le ministère de Santé de la Colombie-Britannique a décidé de ne pas couvrir l’Orkambi parce que le coût de 260 000 $ par patient par année n’était pas rentable vu les améliorations modestes à la fonction pulmonaire.

En plus d’indemnisations de 60 millions de dollars, les patients de fibrose kystique qui participent au recours collectif demandent une injonction qui obligerait le gouvernement de la Colombie-Britannique à rendre l’Orkambi disponible grâce au programme d’assurance-médicaments provincial.

Ils veulent également que le gouvernement établisse un système d’approvisionnement de médicaments transparent qui rendrait publique toute discussion avec les ministères de santé des autres provinces, l’ACMTS et l’APP.

De son côté, l’ACMTS a refusé de commenter la poursuite puisque l’Orkambi est présentement sous évaluation par l’agence.