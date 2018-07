Depuis 2005, un avis d’ébullition de l’eau est en vigueur dans cette petite communauté salish de moins de 100 habitants située tout au sud du Grand Vancouver, près de la frontière avec les États-Unis.

« Cela fait deux ans que nous travaillons à la conclusion de cet accord », précise le chef de la Première Nation, Harley Chappell.

Cependant, avant de se brancher au système de distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées de Surrey, la Première Nation devra remplacer ses infrastructures actuelles, qui sont insuffisamment développées pour fournir en eau toute la population.

Ottawa a annoncé il y a un an l’octroi de 338 000 $ à la réserve pour mettre un terme à ses problèmes d’eau potable. Ce montant a servi à étudier les besoins de la Première Nation et à faire les études nécessaires à la construction d’un nouveau réseau de distribution d’eau et d’un nouvel égout sanitaire.

Le chef Harvey Chappell affirme en être à « l’étape finale » du processus de construction, qui nécessitera encore selon lui des investissements de « plusieurs millions de dollars » du gouvernement fédéral pour arriver à son terme.

Il rencontrait mardi après-midi des représentants du ministère des Affaires autochtones.