Un texte de Romain Schué

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a profité d’importants travaux de réfection visant à remplacer des conduites d’eau centenaires pour protéger cette piste cyclable bidirectionnelle située sur la rue Clark, entre l’avenue Laurier et la rue de l’Arcade.

Alors que des bollards séparaient à l’époque cette piste cyclable d’une voie de stationnement, l’administration locale et la Ville de Montréal ont décidé de mettre en place un terre-plein en béton, afin de permettre notamment à ce tronçon de rester ouvert tout au long de l’année.

Des arbres vont également être plantés sur cet espace qui a vu le jour dans les derniers jours.

Le hic, c'est que ce terre-plein est trop large à certains endroits et pourrait nuire au passage des véhicules d’urgence et des camions chargés de la collecte des ordures.

« Pour assurer le confort de tout le monde », selon Youssef Amane, porte-parole de la Ville de Montréal, 30 cm de béton vont prochainement être retirés sur les tronçons situés entre les avenues Laurier et Saint-Viateur, réduisant ainsi la largeur du mail central de 1,8 à 1,5 m de largeur.

Par ailleurs, ajoute l’administration, des ouvertures de cinq mètres vont également être ajoutées tous les 60 mètres sur le terre-plein.

Ces ajouts, qui n'étaient pas prévus initialement, permettront un meilleur déneigement et le passage des chenilles, souligne la Ville.

Sans ces modifications, la rue Clark aurait pu être considérée comme étroite. L’hiver, l’une des deux voies de stationnement aurait dû être fermée.

« On ne veut pas ça », explique la conseillère Marie Plourde, sur sa page Facebook, en précisant que cette « information cruciale » n’avait pas été transmise aux élus.