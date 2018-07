Depuis trois ans, Marianne Lebeau fait partie de cette vingtaine de bénévoles qui prennent plaisir à accueillir des athlètes chez eux.

« Ce que je retiens, c'est le côté très humain et le gros travail que les athlètes ont à accomplir, raconte-t-elle. On voit toujours le côté glamour lorsqu'ils sont devant le public et devant les caméras, mais on ne voit pas le côté où ils se couchent tôt, mangent très bien et s'entraînent toujours. »

Cette année, Mme Lebeau accueille notamment des athlètes provenant de l'Allemagne et de l'Australie, une occasion pour elle de voyager à sa façon.

« C'est super intéressant d'en apprendre sur leur pays, d'en apprendre sur leur culture et sur la façon dont ils vivent là-bas. Ça dépend des pays, mais, généralement, ce n'est pas la même façon de cuisiner, pas les mêmes menus ou les mêmes habitudes. Ma petite fille, elle trouve ça génial de côtoyer des joueurs de tennis de partout et elle commence à avoir la piqûre du voyage », mentionne-t-elle en riant!

Pour les athlètes de 18 à 28 ans qui proviennent d'une vingtaine de pays, loger chez des familles d'accueil permet de vivre une expérience humaine et d'effectuer beaucoup d'économies.

« Ça sauve beaucoup d'argent, parce que les voyages sont très dispendieux lorsqu'on se déplace toute l'année, explique Frank Moser, qui entraîne l'Allemand Matthias Bachinger. On reçoit des bourses en tournoi, mais payer tous les vols, les dépenses et autres, c'est très cher. Et parfois, ça fait du bien de demeurer chez une famille d'accueil. On se sent davantage comme à la maison. »

« Normalement, on rentre à l'hôtel, on s'en va à notre chambre, on s'étend sur le lit et on ne fait pas grand chose d'autre. Ici, je rentre, il y a un petit chien, une enfant, on se sent un peu plus comme à la maison et c'est bien. Ça fait un bon changement de l'hôtel », confirme son protégé.

Le son de cloche était le même chez l'Australienne Olivia Tjandramulia, qui en est à sa deuxième présence au Challenger de Granby.

« L'an dernier, j'avais manqué ma chance d'avoir une famille d'accueil parce que je m'étais inscrite trop tard, mais je me suis assurée de le faire à temps cette année, donc j'aime encore plus ça! » signale-t-elle.

« Lorsqu'on loge à l'hôtel, on a moins de possibilités de se lier avec les gens après les matchs et on se retrouve toute seule, isolée. En maison, on rencontre des gens, on se sent comme à la maison et ça permet de relaxer et de ne pas seulement penser au tennis », ajoute l'Australienne.

Le succès est tel que la formule risque de perdurer au cours des prochaines années.

« On essaie d'avoir un équilibre, parce qu'il y a aussi un côté économique où on veut des retombées pour la ville et pour la région, mais pour aider les jeunes joueurs surtout, c'est super intéressant de pouvoir leur donner cette possibilité », résume le coordonnateur pour l'hébergement du Challenger de Granby, Jean-Philippe Roy.