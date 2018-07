Fondée dans les années 1980, l'APN avait pour objectif de donner une voix commune et forte aux autochtones à Ottawa. La personne élue à sa tête n'a toutefois aucun réel pouvoir constitutionnel et, comme le rappelle le grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, ce n'est pas le premier ministre des nations autochtones. Selon lui, c'est souvent une perception erronée entretenue par une bonne partie de la population.

Le grand chef de l'APN a donc comme rôle de faire la promotion des questions qui touchent les autochtones telle que les excuses pour les pensionnats autochtones et le dossier des femmes autochtones disparues et assassinées.

Certains grands chefs ont toutefois été plus loin et négocié directement avec le gouvernement fédéral et signé des ententes de financement ou trouvé une entente pour l'adoption de lois. Pour une partie des membres de l'APN, cela va trop loin.

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, prend la parole à l'assemblée du 1er mai 2018. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

L'actuel grand chef et candidat à la réélection, Perry Bellegarde, estime que c'est justement là le rôle de l'organisation, soit de négocier avec Ottawa de Nation à Nation, une notion fondamentale pour les peuples autochtones. Il souligne d'ailleurs qu'il a ainsi pu obtenir 17 milliards de dollars en dépenses du fédéral en représentant les autochtones.

Les autres candidats défendent une autre vision

Les candidats qui espèrent succéder à Perry Bellegarde sont en désaccord avec l'approche préconisée par l'APN sous sa gouverne. Le candidat originaire du Québec Russ Diabo affirme que les précédents chefs de l'organisation se sont trop rapprochés du gouvernement à Ottawa.

C'est devenu une façon de retourner l'APN contre nous parce que le gouvernement fédéral les utilise pour fabriquer du consentement. Russ Diabo, candidat à l'élection de grand chef de l'APN

Parmi les candidats, deux proviennent du Manitoba et ce sont aussi les deux seules femmes à se présenter à l'élection; jamais une femme n'a dirigé l'organisation. Katherine Whitecloud connaît bien l'APN pour y avoir été une chef régionale, mais elle considère, comme d'autres, que l'organisation agit de plus en plus comme un gouvernement représentatif, ce qu'elle n'est pas censée être.

Nous avons besoin d'une organisation qui n'agit pas comme un gouvernement, mais plutôt comme un défenseur des nations souveraines dans notre pays. Sheila North Wilson, grande cheffe Manitoba Keewatinowi Okimakanak

Le quatrième candidat, Miles Richardson, abonde dans le même sens. Il affirme que ce n'est pas le rôle de l'APN de négocier des ententes spécifiques avec le gouvernement.

Cette position des candidats qui s'opposent à Perry Bellegarde vient toutefois avec un grand point d'interrogation pour les relations avec le gouvernement fédéral et pour ce désir relation nation à nation : comment s'établit cette relation si ce n'est pas avec l'APN? Est-ce que cette relation doit s'établir avec chaque Première Nation individuellement, avec chaque communauté en fonction des traités, ou selon les familles culturelles et linguistiques?

Il semble donc que le vote ne fera pas que nommer le prochain grand chef de l'organisation. Il pourrait aussi déterminer la forme que prendront les relations entre les autochtones et le gouvernement pour les prochaines années.