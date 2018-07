Un texte de Jean-François Nadeau

La forêt, près du parc industriel de Beauport, est peu surveillée, au point où des gens y ont construit une cabane.

Le lieu est aussi utilisé comme dépotoir par plusieurs citoyens et entrepreneurs. On y trouve entre autres de vieux meubles, des bouteilles et des matériaux de construction.

Un peu plus loin, au nord du boulevard Raymond, près de lignes d'Hydro-Québec, les terres à bois privées servent aussi de dépotoir.

« On a été en porter souvent des déchets par nous-même au dépotoir, raconte un propriétaire, Jean-Pierre Duclos. Je prenais mon pick-up, je ramassais des frigidaires, des laveuses qui avaient été jetées chez nous. »

La forêt, près du parc industriel de Beauport Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Les propriétaires sont en colère et en ont assez de voir leurs propriétés polluées.

« Au lac, en bas, il y avait des palettes l'autre jour [...] qui avaient été jetées l'autre bord de la barrière. Ils descendaient ça au lac en bas », renchérit un autre citoyen du secteur, Raymond Royer.

Des déchets brûlés

Ils déplorent la présence de déchets, mais aussi que des jeunes, la nuit, viennent régulièrement faire brûler des tas de déchets.

Des déchets sont brûlés. Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Un chalet à même été incendié il y a quelques années.

« T'arrives ici le matin, le feu est encore pris, ça boucane encore », soutient Raymond Royer.

L'organisme PurNat, de Québec, se spécialise dans le nettoyage de lieux comme ceux-là.

« On est rendus à notre quatrième nettoyage ici, dans ce secteur-là. On a ramassé plus de 75 tonnes de déchets avec plusieurs entreprises comme Telus et Desjardins. Le problème persiste, encore aujourd'hui, même après 5 ans de nettoyage », observe le directeur général de PurNat, Jean-Raphael Poiré.

Que fait la Ville?

L'organisme sans but lucratif organise des corvées avec des bénévoles. Ils tentent depuis des mois de conscientiser la Ville de Québec au problème.

« Ils ne prennent pas ça à coeur, je trouve, affirme Jean-Raphael Poiré. Ils devraient être sur le terrain avec nous et comprendre la situation. C'est quelque chose d'alarmant. De plus en plus de contracteurs, de gens, ne vont pas aux écocentres, mais vont ici plutôt pour jeter leurs déchets. »

Les citoyens ont aussi demandé, par le passé, de faire nettoyer le secteur par la Ville de Québec.

« Un coup, on avait été à une assemblée de la municipalité, puis on avait parlé. Ç'a n'a pas donné suite », se souvient Jean-Pierre Duclos.

« Monsieur Tremblay a parlé à la Ville, ajoute Raymond Royer. Il a parlé aux pompiers et à toute cette gang-là. Ç'a l'air qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. »