Un texte de Thomas Deshaies

Le conseil de la nation Anishnabe souhaite désigner près de 30 hectares de terrain, situés aux abords de la route 117, pour le développement de nouveaux commerces et d'industries légères.

Un référendum aura lieu le 31 juillet prochain pour officialiser le tout. Si la population s'exprime en faveur (50 % + 1), la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi, deviendra gestionnaire des terres, qu'elle pourra louer à des entrepreneurs, et ce, pour une période de 49 ans.

Les terres où sera situé ce pôle de développement économique, ont au préalable été concédées par le gouvernement, selon le membre du conseil de bande responsable du dossier, Lucien Wabanonik. Cela a pris plusieurs années, même une décennie, pour agrandir une petite partie de la communauté , souligne-t-il.

Lucien Wabanonik de Lac-Simon Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Pas à vendre

Le membre du conseil de bande responsable du dossier, Lucien Wbanonik, précise que la communauté demeura en contrôle du territoire. Il n'est pas question de donner de terre, mais plutôt faire un bail, une location, pour un laps de temps déterminé, qui va permettre à nos partenaires futurs de venir s'installer ici et de justement faire partie de notre développement. Des partenaires qui vont respecter notre façon de faire et nos valeurs , explique-t-il.

C'est d'ailleurs sur cet aspect qu'il s'attend à avoir des questions de la part des citoyens. C'est normal aussi, quand on parle de désignation des terres, ce n'est pas une terminologie qu'on entend souvent. Pour nous c'est une première, puis on doit bien le faire, et expliquer les choses , souligne-t-il.

Favoriser l'accès au capital

Ce processus référendaire, prévu dans la Loi sur les Indiens, permettra notamment aux promoteurs d'obtenir des prêts, sans qu'il ne leur soit exigé d'avoir le cautionnement du conseil de bande.

Ce qui, du point de vue du conseil, constituait un frein au développement. « Il est important de rappeler que l'accessibilité au financement est presque nulle quand le Conseil ne peut cautionner les emprunts des entrepreneurs, ce qui représente un sérieux frein au développement pour la communauté », précise-t-on dans un document d'information transmis aux membres de la communauté.

Il s'agit d'une démarche relativement nouvelle au Québec, alors que peu de communautés autochtones y ont eu recours à ce jour. La communauté de Mashteuiatsh au Saguenay Lac-Saint-Jean est la première à avoir désigné des terres pour le développement économique, selon le consultant de la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi, Serge Mayer.

Un « boom économique » à Lac-Simon?

Selon Lucien Wabanonik, la communauté est à l'aube de la concrétisation de plusieurs projets d'envergure. L'implantation de nouvelles entreprises dans la communauté permettra de créer des emplois de qualité pour la communauté, croit-t-il. Créer de l'emploi, la diversification des entreprises et aider notre communauté à se sortir de sa situation économique qui vous le savez, depuis plusieurs années, stagne , explique-t-il.

C'est une question de fierté aussi. Nos gens vont voir le développement, le changement positif et constructif aussi que nous voulons établir à long terme, puis les gens vont pouvoir bénéficier de ces services Lucien Wabanonik, membre du Conseil de bande de Lac-Simon

Un projet de station-service serait notamment sur le point de prendre forme, après plusieurs années de démarches. La Corporation de développement économique Wabak Pimadizi travaille également un projet de restaurant, ainsi que sur plusieurs possibles partenariats.

