Le petit ordinateur fait la moitié de la taille de l’original et sera livré avec une manette branchée dans l’un des deux ports USB de l’appareil. Le C64 Mini, tel qu’il a été baptisé, transmettra des images à la résolution 720p par le biais d’un câble HDMI.

Le format de l’image sera de 4:3, comme celui des écrans cathodiques de l’époque, mais le logiciel intégré remplira l’espace laissé vide sur les écrans modernes.

64 jeux vidéo seront préinstallés sur les appareils, dont Boulder Dash, Chip’s Challenge, Impossible Mission II et Jumpman.

64 jeux vidéo seront préinstallés sur le C64 Mini. Photo : Retro Games

Grâce au clavier, il sera possible de se servir du C64 Mini comme d’un ordinateur de l’époque (et pas seulement comme d’une console de jeux vidéo) fonctionnant avec le langage de programmation C64 BASIC. Ses utilisateurs pourront même programmer leurs propres logiciels ou en installer à l’aide d’une clé USB.

Le prix de vente suggéré est de 69,99 $ US, soit environ 92 $ CA.

Le C64 Mini est en vente en Europe depuis quelques mois, où il a été reçu par des critiques partagées. Le manche à balai trop rigide de la manette et les jeux d’un intérêt limité ont notamment été critiqués par Engadget et The Guardian.