Dans l’établissement provincial de détention d’Amos, où les gens purgent des peines maximales de deux ans moins un jour, les détenus cohabitent la plupart du temps à trois dans la même cellule. La promiscuité, c’est la norme.

Les conditions de détention ne sont pas tellement bonnes, témoigne Richard Michaud, 64 ans, qui purge une peine de 6 mois et qui est actuellement en maison de transition en attendant sa libération. La surpopulation, on appelle ça la ‘’surpop’’, c’est un peu inhumain. [Ce n’est] pas l’fun coucher à terre, les matelas ne sont pas tellement confortables, des fois il fait chaud, des fois il fait froid. C’est spécial...

J’ai vu d’autres prisons et c’est la première fois que je vois ça, on est empilés les uns sur les autres. Richard Michaud, détenu

Le détenu ajoute que pour remédier à la situation, le ministère est contraint de transférer les personnes incarcérées vers d’autres établissements. Des agents correctionnels qui ont requis l’anonymat par crainte de représailles de leur employeur confirment cette situation, tout comme le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ).

Transferts à gogo

Pour dire qu’ils n’ont pas de ‘’surpop’’, ils font beaucoup de transferts, explique M. Michaud. Ils font beaucoup de route. Ils emmènent des gars, les embarquent dans le panier à salade et ça, ce n’est pas l’fun non plus pour les gars parce qu’ils les embarquent icitte à Amos et les emmènent soit à Saint-Jérôme ou à Montréal et il n’y a pas d’arrêt. Les gars ne peuvent pas aller aux toilettes, les gars urinent dans les wagons. [Ce n’est] pas trop, trop sanitaire.

Taux d’occupation moyen de la capacité disponible de l’établissement de détention d’Amos (source : MSP) 2016-2017 : 113,27%

2017-2018 : 108,06%

Dans sa réponse à notre demande d’accès à l’information, le ministère de la Sécurité publique disait ne pas [être] en mesure de fournir le nombre et le coût des transferts de détenus vers d’autres établissements de détention qui seraient attribuables aux délais de livraison du nouvel établissement de détention d’Amos [puisqu’il] ne tient aucun registre et ne collige aucune statistique à ce sujet .

Services interrompus

La directrice générale du Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (CRCATNQ), Chantal Lessard, cherche elle-même à avoir des données au sujet des transferts depuis plusieurs années, en vain.

Elle s’interroge aussi sur la continuité des services qu’il est possible d’offrir en vue de préparer la libération des détenus lorsqu’ils prennent la direction d’un autre établissement que celui d’Amos. Concernant les conditions de détention, elle va même plus loin que Richard Michaud.

Quand on met trois personnes dans une cellule et que la troisième personne est couchée par terre à côté de la toilette ou au pied de l’autre détenu, je trouve que c’est inacceptable, illustre-t-elle, ajoutant du même souffle que les tensions créées par cette situation sont « très stressantes » pour les employés. Quand on place des détenus en isolement parce qu’il n’y a plus de cellule, c’est aussi inacceptable. Ce n’est pas une façon d’incarcérer les gens. Et ce n’est pas une façon respectueuse non plus de traiter l’être humain qu’on veut qu’il redevienne, respectueux des lois , affirme Mme Lessard

Quand on parle de trois personnes par cellule, je pense qu’on peut parler de violation des droits. Au niveau de l’intimité, de l’hygiène. Chantal Lessard, directrice générale du CRCATNQ

Même son de cloche du côté de la section régionale du Barreau en ce qui a trait à la continuité des services. Ce qu'on espère avec le nouveau centre de détention, c'est que les justiciables qui vont être incarcérés au centre de détention vont rester ici , indique la bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Me Nathalie Pelletier.

La problématique qu'on a, c'est que c'est difficile de travailler avec des gens qui sont toujours partis. Les gens ont le droit de purger leur peine dans leur communauté .

On espère nous [les avocats] que les justiciables soient mieux servis. Tant au niveau de la façon dont ils vont être incarcérés, de l'endroit où ils vont être incarcérés, mais aussi des services qui vont être offerts. Me Nathalie Pelletier, bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Les femmes laissées pour compte?

Quand on lui demande ce qu’elle demanderait au ministre de la Sécurité publique, Chantal Lessard insiste particulièrement sur la situation des femmes détenues, qui sont systématiquement transférées au centre de détention Leclerc à Laval, faute de pavillon qui leur serait dédié. Une situation que la nouvelle prison ne corrigera pas, déplore-t-elle.

Je pense que les femmes en région n’ont pas accès aux mêmes droits que les hommes qui sont incarcérés. Elles sont transférées au [centre de détention] Leclerc à Laval et n’ont pas accès aux visites. Il y a plus que la majorité qui sont [des mères] monoparentales et donc les enfants sont placés, énumère-t-elle. Les femmes n’ont plus accès à leurs enfants, ne sont plus soutien de famille. Je trouve ça inacceptable et je ne comprends pas pourquoi on ne l’a pas prévu dans la nouvelle détention.

Le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, compte d’ailleurs faire des représentations auprès du ministère pour que l’actuelle prison puisse notamment héberger des femmes. Le ministère garantit pour sa part que dans l’intervalle, les droits de tous sont respectés.

Oui, je suis en mesure de vous dire que les droits des détenus sont respectés, assure la directrice générale adjointe du réseau correctionnel de l’ouest au ministère de la Sécurité publique, Line Fortin. Oui, ce sont des équipements qui sont plus vieux, mais on ne fait pas de compromis sur [ce à quoi] les personnes incarcérées ont droit. Bien évidemment, c’est moins grand, c’est moins spacieux, c’est moins clair, mais tout le monde a les mêmes droits.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a décliné notre demande d’entrevue malgré nos demandes répétées.