Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

Les chevaux de la famille Gareau Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Le vert et le jaune du logo de l'entreprise Belle Pulse m’indiquent que je suis sur la bonne voie : me voici au camp de l’équipe de chariots de course de la famille Gareau.

Les Gareau passent presque tout l’été ensemble. Ils peuvent faire jusqu'à 17 arrêts en tout. La plupart en Saskatchewan mais à Swan River au Manitoba, aussi.

La famille rassemblée à côté de leur site de camping à Melfort. (De g. à d.) Shirley Blanchard, Lorraine, Gilles, Lisa, Kevin, Cody, Erika, Shae Lynn, Jacqueline, Ben et Brett Gareau. Colby, le chien, suit la famille pendant leurs déplacements. Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

L’équipe Gareau avant leur course à Melfort Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

L’équipe se compose de Ben, l’aîné de la famille qui habite à Vonda et de son plus jeune frère Kevin, qui vit à Bellevue. Le fils de Ben, Brett (22 ans) et Shae Lynn (15 ans), la fille de Kevin, complètent le groupe.

L'ambiance est accueillante et détendue même si dans peu de temps, accompagnés de leurs chevaux, ils doivent se donner au maximum devant une foule rassemblée pour les voir à Melfort.

Lorraine et Gilles Gareau regardent la course de leur voiturette de golf Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Des racines profondes

Les quatre membres de l'équipe ne se déplacement pas seuls. Ils sont accompagnés par beaucoup de monde, incluant le père et la mère de Ben et Kevin.

Ce couple est au coeur de cette histoire de famille.

Dans les années 1970, Gilles et Lorraine, les propriétaires de l’hôtel à Domrémy, passaient les étés sur la route. Même avec deux bébés encore aux couches, ils transportaient leurs chevaux et leurs chariots de communauté en communauté.

Bien installé dans sa voiturette de golf qu’il utilise pour amener les membres de la famille vers le stade, Gilles Gareau raconte : « J’ai eu une dizaine de bonnes années à courir. L’hiver on courait les “hockey rinks” et l’été, on courait les chevaux ».

Gilles et Roland Gareau en 1976 Photo : Gilles Gareau

En 1978, Gilles Gareau remporte le prix du meilleur chariot de la Prince Albert Professional Chuckwagon and Chariot Association et en 1979, le prix du meilleur conducteur. Il est fier de Kevin et Ben qui ont, eux aussi, des championnats à leur nom. « Ça veut dire qu’ils étaient bien attentifs », indique Gilles avec un sourire en coin.

Shae Lynn Gareau prépare ses chevaux pour la course Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Frère et amis

C’est en 1981 que l’aîné des cinq enfants de la famille Gareau, Ben se lance, lui aussi dans la course. Mais ce fut de courte durée. La famille était prête à prendre une pause, une pause qui a duré plusieurs années.

Kevin, le bébé de la famille, a été élevé en écoutant les légendes de courses de sa famille. Il a décidé en 1996 de tenter sa chance lui aussi.

Kevin traîne son frère Ben avec lui. Au début, ce dernier était réticent à l'idée de recommencer, mais aujourd’hui, il dit être reconnaissant envers son frère. « Merci Dieu qu’il l’ait fait », s'exclame-t-il.

Les étés, de nouveau passés en famille, et le temps passé auprès des chevaux sont précieux pour Ben qui explique que c'est une sorte de thérapie.

Kevin et moi sommes très proches et c’est en raison de tout le temps qu'on passe ensemble. Ben Gareau

Kevin, de son côté, est devenu le président de la Eastern Professional Chariot & Chuckwagon Association. Il fait les négociations avec les communautés pour les tournés et s’assure que tout se déroule rondement.

Une nouvelle génération

Kevin Gareau et sa fille Shae Lynn. La course est une tradition qui se passe de père en fille. Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Les deux frères sont comblés d’avoir leur fils et leur fille comme membre de leur équipe. Le fils de Ben, Brett Gareau, entame sa meilleure année jusqu'à maintenant, avec peu de pénalités.

Brett aime voyager avec l’équipe et veut continuer à pratiquer ce sport longtemps. Il a grandi avec les chevaux et admire leur vitesse.

Shae Lynn s’est jointe à l’équipe l’année dernière. Elle est contente de faire partie du cercle rapproché. « Je peux donner mon opinion au sujet des chevaux, je sais de quoi je parle maintenant », précise-t-elle.

Kevin dit qu’il a toujours eu confiance en sa fille aînée. Et quand Gilles parle de sa petite-fille, ses yeux sont grands ouverts et il a le regard fier : « Ah, Shae Lynn, ça, c’est ma fille ça! »

Jared Tessier, Brett et Ben Gareau se racontent des histoires Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Cody Gareau veut faire des courses de chariots un jour comme sa soeur et les autres membres de sa famille Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Allez, en piste!

Jacqueline et Ben s'embrassent avant chaque course pour se souhaiter de la chance Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Avant la course, l'équipe se prépare tranquillement, se parle de la programmation et de qui aura son tour et quand.

En après-midi, ils font des courses avec des chariots à deux roues et avec deux chevaux. Le soir venu, il y aura une plus grande foule pour les courses de style « chuckwagon », les chariots avec quatre roues et quatre chevaux.

Les chariots commencent la course en faisant un tracé en forme de huit et ensuite s'élancent sur la piste pour un sprint final.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Voici Lorraine, Shae Lynn, Kevin, Brett et Ben devant la caméra de la Fureteuse fransaskoise

Les courses sont rapides et palpitantes.

Peu de sports sont aussi inclusifs, comme la jeune Shae Lynn l'explique : « c’est une course avec tout le monde, les filles, les garçons, les vieux, les nouveaux, tout le monde compétitionne ensemble ».

Shae Lynn aime le fait que les participants ne sont pas regroupés en catégorie. « Ça me donne un sentiment d’appartenance, tu es avec tout le monde et tout le monde est égal sur la “track” », affirme-t-elle.

Une jeune femme chante l’hymne national à Melfort avant le début des courses à chariot Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Une femme écoute l'hymne national avant les courses à Melfort Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith