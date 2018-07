À l'avenir, les résidents de Windsor devront quitter les parcs municipaux à 23 h 00, soit une heure plus tôt qu'avant. Auparavent, les parcs publiques étaient fermés entre minuit et 5 h 00.

Il n’y avait vraiment aucune raison d’être dans un parc après 23 h 00, à moins d'un événement spécial. Le cas échéant, on aura maintenant besoin d’un permis. Jan Wilson, directrice du service de la récréation et de la culture de Windsor

Nous avons effectué un sondage auprès des autres municipalités et aucune d’entre elles n’avait un couvre-feu à minuit, mais plutôt à 22 h 00 ou 23 h 00 , dit-elle.

Les changements à la réglementation font aussi mention d’une interdiction de fumer dans tous les parcs, incluant la cigarette, la cigarette électronique et la chicha.

Les gens pourront fumer dans des zones désignées avec l'obtention d'un permis, explique Mme Wilson.

Selon elle, ces permis pourront être réservés à des événements spécifiques.

La municipalité a aussi mis en place des permis pour ceux qui sont communément appelés chasseurs de trésors .

Selon un rapport déposé devant le conseil, l’utilisation de détecteurs de métal peut rendre désagréable l’expérience des autres utilisateurs des parcs. La ville a aussi remarqué que ces chasseurs de trésors laissent des trous dans le sol.

Toutefois, Jack Lewis, un membre d’un groupe de chercheurs de trésor de Windsor, assure que son club fait plus pour la communauté que de rechercher des objets pour le plaisir.