Un texte d’Alexandre Duval

En mai dernier, une représentante des locataires avait lancé un cri du cœur. Sarah Lafrenière avait même demandé au maire de Québec d'aller visiter les logements du secteur, afin qu’il puisse témoigner de la présence de moisissures, de punaises de lit et de rongeurs, notamment.

Régis Labeaume avait alors assuré que personne n’était plus « scandalisé » que lui « du comportement de certains propriétaires ». Il avait ajouté qu’il ne laisserait pas tomber les locataires et que l’OMHQ suivait la situation de près.

Quelques jours plus tard, quatre immeubles du secteur ont été mis en vente par le séquestre chargé du dossier, Raymond Chabot inc. La demande de soumissions précisait que la valeur des immeubles était évaluée à plus de 1,2 million de dollars chacun.

Selon nos informations, l’OMHQ a alors déposé une offre en bonne et due forme pour reprendre au moins un de ces immeubles.

La tentative a échoué : Raymond Chabot inc. confirme que toutes les soumissions reçues ont été jugées insatisfaisantes et ont donc été rejetées.

L'avenue Claude-Martin, dans le quartier Vanier Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Robin

Statu quo

Dans l’état actuel des choses, le propriétaire des lieux est donc toujours en possession de ses immeubles. Interpellé par Radio-Canada, il n’a pas souhaité commenter le dossier.

Quant à la Ville de Québec, elle ne semble pas avoir dit son dernier mot, mais elle s’abstient de formuler des commentaires « afin de ne pas nuire à la démarche en cours ».

Dans un courriel, le conseiller en communication de la Ville, David O’Brien, se limite à dire que « la Ville est présentement en analyse avec les intervenants impliqués ».

L’OMHQ n’a pas souhaité non plus accorder d’entrevue à Radio-Canada.