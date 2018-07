Un texte de Laurence Royer

Depuis quatre semaines, les enfants ont notamment confectionné un capteur de rêve, visité un territoire sacré et cuisiné de la banique, un plat traditionnel autochtone.

Ces activités permettent de transmettre la culture et les traditions innues aux enfants de la communauté de Uashat-Maliotenam, explique l'intervenante jeunesse et responsable du camp, Marie-Claude Vachon-Grégoire.

Par ailleurs, les animateurs utilisent majoritairement la langue innue pour communiquer avec les enfants. Ils comprennent tous, donc le plus possible j’utilise l’innu, mais des fois il y a des termes qui n’existent pas donc j’utilise le français.

Le camp de jour gratuit connaît un franc succès. Un maximum de onze enfants ont pu s’inscrire aux activités, mais la liste d’attente s’allonge chaque jour.

Les organisateurs réfléchissent déjà aux changements qu’ils souhaitent apporter au camp d’ici l’été prochain.