Jeremy Campbell était connu pour son esprit d'aventure et de découverte, qui l'a mené au bout du monde. Il est mort plus tôt en juillet, à l'âge de 25 ans, après s'être heurté la tête en chutant alors qu'il visitait une source thermale au Japon. Sa famille honore sa mémoire à Regina, sous le signe de la couleur et de la positivité.