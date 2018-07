Un texte d'Anne-Josée Cameron

Bien connu des amateurs du genre, Hansel et Gretel est un opéra écrit à la fin du XIX siècle et présenté, ces jours-ci, dans les camps de jour des Patros de la région de Québec.

L'organisme Jeunesses Musicales Canada s'est inspiré de cette œuvre pour concevoir Opéra-bonbon : l'aventure gourmande d'Hansel et Gretel.

L'organisme les Jeunesses Musicales Canada propose « Opéra-Bonbon : l'aventure gourmande d'Hansel et Gretel ». Photo : Radio-Canada/Anne-Josée Cameron

« Hansel et Gretel est un opéra d'Humperdimck, précise Cécile Muhire, soprano et idéatrice du projet. On est allés piger des extraits en français, mais à l'origine c'est en allemand. On a aussi ajouté des extraits du répertoire qui sont très connus », raconte-t-elle.

Patrick Blanchet a écrit l'histoire de façon à ce que ça reste avant tout une initiation en douceur de "c'est quoi l'opéra?" Cécile Muhire, au sujet du texte d'Hansel et Gretel

Un concert sur mesure

Spécialement conçu pour les enfants, ce spectacle met en scène deux chanteuses espiègles qui tentent de raconter l'histoire d'Hansel et Gretel, tout en empêchant leur ami Guillaume de manger des bonbons et donc, par extension, le décor.

C'est l'occasion pour les artistes sur scène d'expliquer, par exemple, la différence entre une mezzo-soprano et une soprano, ou encore d'expliquer que les rôles d'homme sont parfois joués par des femmes et vice versa.

De très jolis airs de l'opéra d'Humperdinck sont chantés en français et quelques extraits de Bizet et de Delibes sont également proposés au jeune public.

L'initiation se fait dans le rire et la joie. Saluons ici le talent comique des trois interprètes du spectacle, Cécile Muhire, Charlotte Gagnon et Guillaume Rodrigue qui a d'ailleurs fait fureur auprès des jeunes dans le rôle de la sorcière.

Le concert qui affiche déjà complet dans les Patros sera présenté à nouveau le 4 décembre prochain, au Palais Montcalm, à 9 h 30 et 13 h 30.