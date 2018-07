La présidente du Filon vert, Jacinthe Châteauvert, se souvient dans quel contexte a été créer la ressourcerie.

« On avait souvent la même question qui revenait 'j'ai une vieille télé, elle est encore bonne, mais je m'en suis achetée une autre, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais l'envoyer'. Et on devait leur dire que non, qu'il n'y avait pas d'endroit, qu'ils étaient obligés de l'envoyer à l'enfouissement. Il y a six ans on a décidé de faire un pas de plus. Nous avons mis ce projet de l'avant et on voit qu'il répond à un besoin parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de matières », a précisé Mme Châteauvert.

L'organisme estime avoir détourné de l’enfouissement plus de 350 tonnes de matières depuis six ans.

La vente en plein air réunira des articles pour la maison, le jardin, l’école et différents autres objets à petits prix.

Depuis l'ouverture de la ressourcerie, en mai 2012, plus d’une dizaine de personnes ont travaillé pour cette entreprise d’économie sociale.