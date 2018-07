Un texte de Danielle Kadjo

Les chefs des Premières Nations choisiront, mercredi, qui de Russ Diabo, Sheila North, Miles Richardson, Katherine Whitecloud ou de l’actuel chef national de l'APN Perry Bellegarde, tous candidats à la direction, deviendra le nouveau chef de l'instance nationale.

La chef de la Première Nation de Sakimay, Lynn Acoose, dénonce cependant un mode de scrutin qui, selon elle, est loin d’être représentatif de l'ensemble des communautés autochtones du pays.

Mme Acoose affirme que l’APN base l’élection de son chef sur une formule qui se traduit par « une nation, un vote. »

Elle précise que seule la voix du chef de bande est prise en compte dans le processus électoral, et cela, peu importe la taille de la Première Nation.

Les très petites communautés ont ainsi le même poids dans la balance électorale que des communautés dont la population est beaucoup plus grande.

Elle estime que l’APN doit donner à chaque personne autochtone le droit de voter, afin que le chef national élu reflète le choix de la majorité.