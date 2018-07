Le mâle, qui mesure 3,8 mètres et qui pèse quelque 600 kilos, avait été repéré l’an passé à Mahone Bay, une petite ville pittoresque à 85 km au sud d’Halifax.

Ayant fait sensation lors de sa première visite, le requin a son propre compte Twitter, @HiltonTheShark. C'est d'ailleurs sur ce compte qu'il a été annoncé dimanche dernier le retour de l’animal après un séjour hivernal dans le sud.

Maintenant que je suis de retour en Nouvelle-Écosse, je vais visiter tous mes endroits favoris , ont tweeté lundi les administrateurs du compte suivi par près de 40 000 internautes.

C’est le grand moment que nous attendions. Sa présence pourrait nous révéler un autre site d’accouplement dans l’Atlantique Nord a répondu par le biais de son compte Twitter le groupe Ocearch, une organisation sans but lucratif qui se consacre à la recherche sur les requins blancs et autres superprédateurs.

Le grand requin blanc est une espèce en voie de disparition au Canada. Photo : Andrew Brandy Casagrande/Discovery Channel/The Associated Press

Ocearch a marqué le requin Hilton dans les eaux au large de la Caroline du Sud en mars 2017 et suit ses déplacements depuis.

Il a passé toute la saison de la reproduction autour de Mahone Bay l’année dernière , explique Chris Fischer, le directeur de l’organisation, qui cherche à savoir si sa visite à cet endroit en 2017 était une aberration ou le début d’une nouvelle tendance.

Ces dernières semaines, Hilton a nagé au large de Cape Cod et de Nantucket, au Massachusetts, un lieu d’accouplement connu des chercheurs, sans s’y attarder. Ceci semble confirmer l’hypothèse qu’une autre zone de reproduction existe.

Chris Fischer, du groupe de recherche Ocearch, à Chatham au Massachusetts. Photo : Associated Press/Stephan Savoia

Ocearch a récemment lancé un concours qui donnera à deux personnes la chance d’accompagner les chercheurs et de les observer lorsqu’ils marquent et relâchent des requins blancs dans les eaux côtières de la Nouvelle-Écosse.

Les gagnants pourront aussi baptiser l’un des requins.

Cette expédition est planifiée depuis l’automne dernier. Il en coûte environ un demi-million de dollars d’amener un navire au large de la Nouvelle-Écosse, explique Chris Fischer. L’apparition du requin Hilton ces derniers jours rassure Ocearch, qui estime maintenant qu’il y a de bonnes chances que son entreprise d’identification de nouveaux requins soit couronnée de succès.

Ce grand requin blanc baptisé Pumpkin a été détecté dans le bassin des Mines, en Nouvelle-Écosse, en 2017. Photo : Atlantic White Shark Conservancy

Le groupe de recherche espère marquer des femelles adultes de manière à suivre leurs mouvements jusqu’à la zone de ponte.

Il sera possible de savoir où naissent les bébés grands requins blancs canadiens 18 mois plus tard, s’enthousiasme M. Fischer. C’est le Saint Graal de la science, car c’est à l’endroit où ils naissent que les requins sont à la phase la plus vulnérable de leur vie , dit le chercheur.

Ocearch met les bouchées doubles pour déconstruire les mythes propagés par des films comme Jaws, explique M. Fischer. La présence de superprédateurs comme les requins blancs prévient la surpopulation des prédateurs de deuxième ordre, qui autrement perturberaient grandement la chaîne alimentaire en décimant les populations de poissons plus petits et de crustacés.

Sans ces requins, nous n’aurions pas de sandwichs au poisson , illustre Chris Fischer.

Selon une publication du ministère des Pêches et des Océans sur son compte Twitter mardi, le requin blanc est désormais une espèce en voie de disparition.