Un texte de Olivier Roy Martin

On se croirait à Montréal! , lance en riant un touriste interpellé près de la route 138 à Tadoussac. Pour prendre le traversier vers Baie-Sainte-Catherine, il devra monter la côte du Bateau-Passeur et se placer dans la file de véhicules.

Ce scénario n'est pas étranger aux propriétaires de l'auberge Maison Gagné et de l'Hôtel Georges. Leurs clients ont parfois à patienter de longues minutes avant d'arriver à destination.

Pensez-vous que ces gens-là sont contents, sont heureux? Qu'on va réussir à les satisfaire?, demande la propriétaire de l'Auberge Maison Gagné, Claire Gagné. Qu'ils soient logés en plein coeur du village ou qu'ils soient logés ici, ils attendent quand même, dans la côte-là .

La propriétaire de l'Auberge Maison Gagné, Claire Gagné. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Elle ajoute que ses clients ne savent pas toujours qu'il y a une voie réservée pour la circulation locale qui leur éviterait l'attente.

Plaintes contre la pollution sonore

Le propriétaire de l'Hôtel Georges raconte que des clients lui ont déjà demandé de réduire la facture de leur séjour parce que le bruit de la circulation a troublé leur quiétude.

C'est surtout que ça augmente tous les ans, de plus en plus , dit Yves Grisoni. Le volume de camions augmente. La taille des camions augmente. Le chargement augmente. Tout augmente.

Claire Gagné, qui reçoit aussi des plaintes de clients, croit qu'un mur antibruit et une ruelle d'accès pourraient régler le problème. Elle préfère l'expropriation de son commerce à un stationnement d'attente, visible des fenêtres de son auberge.

On n'acceptera pas qu'il y ait un stationnement en face de nos commerces , lance Claire Gagné. Allez le faire ailleurs le stationnement! Si on doit rester ici, on veut un mur antibruit, on veut une ruelle pour accéder à nos commerces .

Sinon, faites donc un pont, puis sortez ce bruit-là une fois pour toutes! Claire Gagné, propriétaire de l'Auberge Maison Gagné.

Six scénarios d'aménagements envisagés

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a sélectionné 6 des 30 scénarios d'aménagements de la route 138 à la traverse de Tadoussac, selon la conseillère en communication Caroline Rondeau. Ces scénarios incluent l'ajout de voies supplémentaires et/ou d'un stationnement.

L'appel d'offres lancé par le MTQ vise à sélectionner une compagnie qui va comptabiliser des données sur la circulation pour choisir le meilleur des six scénarios d'aménagement en prévision de l'arrivée de deux nouveaux traversiers.

Plus d'un million et demi de passagers ont emprunté la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine en 2016-2017, selon la Société des Traversiers du Québec. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Caroline Rondeau explique que le logiciel utilisé lors de l'étude va analyser toutes les données au niveau de la sécurité routière, du temps d'embarquement, de débarquement des véhicules avec les nouveaux traversiers et [...] faire en sorte qu'on pourra optimiser certains scénarios et choisir peut-être le bon scénario .

Mardi, le ministère des Transports n'a pas été en mesure de spécifier quand des travaux d'aménagement de la route 138 pourraient commencer.