L'OPC dit avoir pris cette décision « à la suite du non-respect par Vacances Sinorama inc. des exigences de la loi relativement à la gestion des sommes versées par les clients de l’agence ».

C'est la firme PricewaterhouseCoopers LLP qui supervisera l'agence de voyages.

« PricewaterhouseCoopers LLP aura le mandat de veiller à la protection des clients de l’agence, de faire en sorte que ceux qui sont actuellement en voyage puissent le terminer sans problème et que ceux dont le départ est imminent puissent faire leur voyage dans les conditions qui étaient prévues. L’administrateur provisoire traitera ensuite chaque dossier en fonction de la date de départ prévue, les plus rapprochées en priorité », a déclaré l'OPC dans un communiqué.

Vacances Sinorama était reconnu pour offrir des voyages en Chine à des prix très compétitifs.

Une enquête du quotidien La Presse avait toutefois fait état en mai dernier de l'existence d'un manque à gagner de 11 millions de dollars, ce que contestait l'agence.

L'intervention de l'Office démontre toutefois que l'entreprise n'arrivait plus à respecter ses obligations financières.

En mai dernier, en entrevue à Radio-Canada, Charles Tanguay, le porte-parole de l'OPC, avait confirmé que Sinorama était une source de préoccupation pour l'Office.

« Sinorama corporation inc. aux États-Unis n’est pas la même entité que Vacances Sinorama inc. au Québec, qui est le détenteur de permis d’agent de voyage et pour lequel l’Office veille au respect de la loi sur les agents de voyage et ses règlements. On traite avec Vacances Sinorama. Nous sommes en contact étroit avec l’agence de voyages et nous faisons en sorte que les dispositions de la loi soient respectées et que les voyageurs soient protégés », disait-il.

Les consommateurs peuvent s'adresser à l'administrateur provisoire, représenté par Martine Mainville, au 1 888 999-4965 ou par courriel à administration.provisoire@ca.pwc.com.