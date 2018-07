Conseillère principale de son père Donald Trump à la Maison-Blanche, Ivanka Trump avait renoncé à la gestion de sa marque il y a un peu plus d'un an. Toutefois, elle continuait à tirer profit de l'entreprise dont elle avait placé les actifs dans une fiducie familiale.

La marque avait été lancée sous sa forme actuelle en 2014. Les contrats de licence accordés à des groupes comme G-lll Apparel pour fabriquer et distribuer les produits Ivanka Trump expireront dans quelques mois.

Des chaînes telles que Nordstrom et La Baie avaient déjà annoncé qu'elles n'offriraient plus les produits de la marque Ivanka Trump, citant leur piètre performance en termes de ventes. On ne peut dire avec certitude si les campagnes de boycott des produits Trump ont joué un rôle dans la décision de ces détaillants.

La fille de Donald Trump a déclaré mardi qu'après 17 mois passés à Washington, elle ignorait si elle retournera un jour dans le domaine du vêtement.

Ce que je sais, c'est que je me consacrerai dans un avenir rapproché au travail que j'accomplis ici, à Washington. Ivanka Trump

Mme Trump devrait rencontrer dans le courant de la journée les 18 employés de l'entreprise new-yorkaise, qui avait pour présidente Abigail Klem depuis le printemps dernier.

Les ventes de la marque de vêtements avaient augmenté en 2016, année de l'élection qui a porté au pouvoir Donald Trump.

Mais par la suite, il fut difficile pour Ivanka Trump de dissocier son entreprise de l'administration Trump à la Maison-Blanche.

Le président américain Donald Trump avec sa fille Ivanka Trump pendant une cérémonie à la Maison-Blanche le 19 juillet 2018 Photo : The Associated Press/Andrew Harnik

Donald Trump s'était porté à la défense de sa fille lorsque Nordstrom avait décidé de ne plus distribuer les produits de marque Ivanka Trump. Le président américain avait décrété que la décision de Nordstrom était « injuste ».

Et au lendemain de cette sortie du président, la conseillère à la Maison-Blanche Kellyanne Conway s'était attiré de vives critiques lorsqu'elle avait défendu la ligne de vêtements d'Ivanka Trump.

Autant de situations qui ont alimenté la controverse et attisé les soupçons sur de possibles conflits d'intérêts dans l'entourage du président.

La ligne de vêtements d'Ivanka Trump, de propriété privée, ne révèle pas le montant de ses ventes ni d'autres informations financières.

Selon la firme Rakuten Intelligence, les ventes de produits Ivanka Trump sur les sites des Macy's, Bloomingdale's, Zappos et Amazon avaient chuté de 45 % pour la période de juin 2017 à juin 2018 par rapport à la période de juin 2016 à juin 2017.

Rakuten Intelligence collige les reçus envoyés par courriel à quelque 5,5 millions de consommateurs américains.