Un texte de René Saint-Louis, journaliste à l'émission Le 15-18

Le projet de 100 millions de dollars comprend la construction de trois immeubles.

Un immeuble de bureaux de sept étages sera érigé le long de la rue Saint-Hubert. Au fond de l'actuel stationnement de la gare, une tour de 19 étages et un immeuble de 12 étages seront construits le long de la rue Notre-Dame. Ces immeubles abriteront aux étages inférieurs un hôtel de 175 chambres et aux étages supérieurs 334 logements locatifs.

Le projet comprend aussi des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, dont un marché d'alimentation.

De plus, une cour intérieure sera aménagée. Elle sera ouverte au public et reliée à la rue Notre-Dame par ce que le promoteur appelle un « escalier monumental ».

Le directeur du marketing du projet de la gare Viger, Éric Charette, estime que le développement permettra de mettre en valeur le « château », construit par le Canadien Pacifique (CP) à la fin du 19e siècle. Son architecte, l'américain Bruce Price, était aussi celui du château Frontenac à Québec.

« Présentement, c'est un stationnement qui est utilisé par les employés, a souligné M. Charette. On ne croit pas que ça met en valeur le site. Tandis qu'avec une grande cour intérieure, qui va avoir une grande porte cochère depuis Notre-Dame, pour faciliter justement l'accès depuis le Vieux-Port, ça va permettre à plusieurs personnes d'utiliser l'espace et de témoigner de la beauté du château. »

Vue de la cour intérieure depuis la rue Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. La rue Notre-Dame, entre les rues Berri et Papineau, est surélevée, d'où la nécessité de construire un escalier. Photo : Groupe Jesta

Projet maintes fois retardé

Le projet a été annoncé pour la première fois en 2007, mais la crise financière de 2008 l'a mis en veilleuse. En 2012, l'actuel promoteur, le Groupe Jesta, a racheté la gare pour 26,5 millions de dollars.

Le projet a par la suite été plusieurs fois annoncé et reporté. Mais la phase 1, qui consistait à rénover l'édifice patrimonial de la gare Viger ainsi que celui de la modeste gare Berri sur son flanc droit, a été achevée avec succès en 2015.

Le projet actuel de construction de trois nouveaux immeubles dans le stationnement constitue la phase 2.

Une phase 3 est aussi prévue à l'est de la rue Saint-Hubert sur des terrains qui appartiennent aussi au Groupe Jesta.

Le promoteur évalue à 300 millions de dollars l'ensemble du projet.

La vice-présidente au développement du Groupe Jesta, Marie-Christine Pinard, indique qu'il a fallu deux ans de négociations avec le ministère de la Culture du Québec et avec le comité d'urbanisme de la Ville de Montréal pour obtenir toutes les autorisations nécessaires.

L'endroit est doublement classé, car le site patrimonial de la gare se situe dans la zone historique protégée du Vieux-Montréal.

Des citoyens inquiets

Les résidents du secteur ont pris connaissance du projet lors d'une rencontre organisée par le promoteur à la fin de juin.

Ceux que nous avons rencontrés se réjouissent de voir disparaître un stationnement à ciel ouvert. Ils trouvent cependant l'actuel projet trop haut et trop massif.

Le président du syndicat de copropriétés du Solano, André Gilbert, estime qu'il s'inscrit mal dans le paysage du Vieux-Montréal.

« On regarde alentour et tout ce qu'on voit, c'est des bâtiments de quatre étages : le Faubourg du Vieux-Montréal, le Cirque Éloize, puis sur la rue Berri. Le projet initial de 2007 avec sept étages s'inscrivait assez bien dans l'environnement, mais avec 12 et 19 étages, ce qu'on crée, c'est une fracture », dit-il.

On va bâtir un mur, l'équivalent qu'on a à côté avec le CHUM. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. André Gilbert, président du syndicat de copropriétés du Solano

Le président du syndicat de copropriétés du Solano, André Gilbert. Le Solano est un ensemble de 6 immeubles situés tout près du projet de la gare Viger. Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Une autre résidente du Solano, Béatrice Bernard-Poulin, se plaint du manque de consultation.

« Autant je veux un projet, dit-elle, mais ça me semble démesuré comme projet. Je me suis mise à me renseigner, et j'ai appris que tout était approuvé, que tout était fait et que jamais on n'en avait entendu parler. »

Elle ne comprend pas qu'on autorise un tel projet à côté d'un édifice « qui a un peu le même look que le château Frontenac ».

En fait, il y a bel et bien eu des consultations, mais elles datent de l'administration de Gérald Tremblay.

L'Office de consultation publique de Montréal a tenu des audiences et publié un rapport en 2007. À cette époque, la plupart des immeubles du Solano n'étaient pas construits.

Marie-Christine Pinard dit comprendre les résidents, dont certains perdront partiellement la vue dont ils jouissent sur le centre-ville.

« On a travaillé avec le ministère de la Culture et des Communications, explique-t-elle. Un des objectifs était aussi de faire hommage au château, donc on s'est reculés le plus possible. Évidemment, c'est une construction urbaine, alors on est sensibles aux inquiétudes de nos voisins. On les a rencontrés pour en discuter. Mais la décision a été prise avec toutes les parties prenantes de mettre le plus de densité sur la partie sud du projet. »

« Il y aura quand même des vues qui seront préservées d'environ 270 degrés dans toutes les autres directions », ajoute Mme Pinard.

Marie-Christine Pinard, vice-présidente au développement pour le Groupe Jesta, et Éric Charette, directeur marketing du projet de la gare Viger. On aperçoit derrière eux les immeubles du Solano. Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

D'autres résidents critiquent de leur côté le peu de places de stationnement, soit 400, alors que dans le projet initial dévoilé en 2007, on en comptait 800.

À cela, les promoteurs répondent que les travailleurs, les visiteurs de l'hôtel et les futurs résidents du complexe ne fréquenteront pas tous le site en même temps.

Certains citoyens aimeraient enfin avoir la garantie que l'épicerie prévue dans le projet ne disparaîtra pas en cours de route. Le secteur est un désert alimentaire et cela fait des années que les résidents attendent l'arrivée de commerces d'alimentation.

Le promoteur dit avoir sondé les résidents à ce sujet en novembre dernier et qu'un nouveau sondage sera bientôt réalisé pour bien cibler leurs besoins. On veut entre autres éviter que les gens aient à prendre leur voiture pour aller à l'épicerie.

L'inauguration du projet est prévue pour 2020.