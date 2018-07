C'est le cas pour toutes les variétés sans exception , soutient le copropriétaire de la bleuetière Bec Bleu, à Cookshire-Eaton, Hugues Raymond.

C'est vraiment la chaleur. Le sucre est créé par la chaleur, le soleil, et on a eu beaucoup d'heures d'ensolleillement consécutives, donc ç'a sorti bleu rapidement , explique-t-il.

Comme tous les bleuets mûrissent rapidement, la saison de l'autocueillette sera plus courte, estime le copropriétaire de la bleuetière Bec Bleu, Hugues Raymond. Photo : Radio-Canada/Daniel Mailloux

Même le Blue crop, un bleuet de plus grande taille, peut déjà être cueilli sur le site.

Normalement, c'est mon plus tardif de la bleuétière et là il est prêt à être cueilli. Il est beau, il est ferme, croquant et très sucré , mentionne M. Raymond.

Une cueillette aussi précoce aura cependant l'inconvénient de réduire grandement la longueur de la saison, estime l'agriculteur, dont près de 80% des ventes repose sur l'autocueillette.