« C’est un moment rempli de fierté. C’est un moment excitant, plein de bonheur, surtout de voir la façon avec laquelle les joueurs ont réagi », a lancé l’entraîneur-chef des Griffons du Cégep de l’Outaouais, qui s’occupait de la ligne défensive au sein de l’équipe canadienne.

De retour au pays, il parlait encore avec émotion de la victoire de 13-7 remportée contre le Mexique.

Ses protégés ont dû faire preuve de résilience en finale contre les favoris locaux. Le Canada menait 10-0 après la première demie, mais le Mexique a inscrit un touché au troisième quart pour réduire l’avance à trois points.

« On était bien préparés à savoir que cette équipe-là, étant donné qu’elle était favorite locale, avec la foule derrière elle, bien qu’elle aurait beaucoup de support et d’énergie », a raconté Tétreault, en mentionnant l’ambiance survoltée dans le stade.

Les quelque 30 000 partisans mexicains rassemblés au Estadio Olimpico Universitario criaient, jouaient du tambour et faisaient la vague pendant que l’attaque du Canada était sur le terrain.

Les joueurs canadiens sont demeurés concentrés et ont pu ajouter trois autres points pour solidifier leur victoire et conserver leur titre mondial, acquis en 2016.

L'équipe du Canada au Championnat mondial junior de football. Photo : Facebook de Sébastien Tétreault

La découverte du Mexique et du football mexicain

L’équipe canadienne a rapidement fait connaissance avec la ville de Mexico, la 6e plus populeuse au monde, où la circulation est constamment problématique.

« On avait des escortes policières avec nous à chaque fois qu’on sortait de l’hôtel pour être sûr qu’on soit capable de se rendre à destination à l’heure voulue », a expliqué Tétreault à son retour au pays. « Du moment qu’on est arrivés à Mexico, il y avait trois motos devant notre autobus qui nous ont suivis pendant deux semaines. »

L’équipe canadienne n’a pas eu beaucoup de temps pour s’adonner au tourisme pendant le tournoi au Mexique, comme elle devait disputer trois matchs en huit jours. Les joueurs et les entraîneurs ont quand même pris une pause pour visiter un temple aztèque, un moment fort pour le Gatinois.

Tétreault a aussi découvert l’engouement du Mexique pour le football. Le quartier général de l’équipe canadienne se trouvait sur le campus de l’Université Unam, qui compte sur une équipe universitaire, les Pumas.

« Pendant les deux semaines, on est allés sur cinq sites de pratique différents. Chaque site avait au moins trois ou quatre terrains de football aménagés et des équipes partant des plus jeunes de 6, 7 ou 8 ans jusqu’au niveau universitaire », mentionne l’entraîneur.

Une expérience épuisante, mais gratifiante

L’horaire du Championnat du monde junior de football ne laisse pas beaucoup de place pour le sommeil. Les journées de Tétreault débutaient vers 7 h et ne se terminaient que vers 1 h, le matin suivant.

« C’était très intense comme semaine. Comme on jouait trois matchs en huit jours, ça ne donnait pas beaucoup de temps pour se préparer pour l’équipe suivante. Aussitôt qu’on avait le film de l’équipe qu’on allait affronter au match suivant, on se mettait à l’analyser. Ces soirées-là, ce n’était pas à 1 h qu’on finissait, mais plus à 3 h », raconte en riant celui qui a aussi remporté le titre mondial à titre de joueur en 2006.

La préparation en vue du Championnat du monde de 2020 débutera en novembre. Tétreault n’a pas encore tous les détails, mais il ne ferme pas la porte à un retour comme entraîneur avec la formation canadienne junior.

« Je vais devoir en parler avec ma femme parce que ce n’est pas toujours facile de partir quatre semaines par année », mentionne le passionné de football, qui voudra certainement rattraper quelques heures de sommeil avant de penser à la prochaine compétition.

Avec les informations de la journaliste Kim Vallière