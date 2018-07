Avec l'installation d'un câble sous-marin qui comblerait tous les besoins énergétiques des Madelinots, l'Association madelinienne pour la sécurité énergétique et environnementale (AMSÉE) doute de plus en plus de la pertinence du projet de parc éolien de la Dune-du-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine.