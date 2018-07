La diffusion publique de ces données permettra de « collecter et analyser les mesures de son afin de trouver, à terme, des solutions pour mieux gérer le bruit et ses impacts », ont-elles indiqué par voie de communiqué.

Accessible via les sites web de Saint-Lambert et de l’arrondissement de Ville-Marie, ce site web permettra de répertorier les données provenant de trois sonomètres et d’une station météo qui ont été installés en juillet, à la suite d’un accord trouvé entre les élus des deux villes.



Ces capteurs ont été placés au niveau des espaces dédiés aux spectacles, dans le parc Jean-Drapeau, mais aussi à proximité d’Habitat 67 et aux limites des propriétés résidentielles du vieux Saint-Lambert.

Ces données, précise-t-on, prendront en compte le bruit ambiant, la circulation automobile, mais aussi la force des vents.

Avec l’analyse de ces résultats, les deux villes, de concert avec la Société du parc Jean-Drapeau, comptent « proposer des pistes de solution pour une gestion du bruit améliorée » dès 2019.

Grâce à ce nouveau site web, il sera possible de connaître en temps réel le niveau sonore à trois endroits différents. Photo : Capture d'écran

« Main dans la main »

En mars, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, avaient convenu de régler ce litige qui perdure depuis 2014. Saint-Lambert avait alors déjà dépensé près d’un million de dollars en frais d’avocats pour ce dossier. Les procédures judiciaires ont été suspendues depuis. Un comité de travail avait par ailleurs été annoncé en marge de cette rencontre.

Deux mois plus tard, les deux municipalités se sont entendues pour imposer une limite maximale de volume sonore aux concerts dès l'été 2019.

La Ville de Montréal n'a pas voulu fixer de limite de bruit dès cet été, car les contrats avec les artistes sont déjà signés.

Pour atteindre un niveau sonore de 60 décibels aux résidences de Saint-Lambert, par exemple, il faudrait que les artistes se limitent à 95 décibels sur les lieux du spectacle.

Montréal doit composer avec le fait que certaines vedettes internationales ont des exigences en matière de niveaux de décibels, qui sont inscrites dans leurs contrats. Par exemple, U2 et Madonna réclament 102 décibels.