Un texte de Laurent Pirot

C'est le 27 mai qu'une « tempête a commencé » au cours d’une rencontre ordinaire du conseil d’administration (C.A.), se souvient le conseiller Réal Girard, qui était présent ce jour-là.

La discussion portait sur la gouvernance du journal Le Franco, dont l’ACFA est propriétaire, quand « notre président a perdu un petit peu patience [...] Disons qu’il a élevé la voix un peu », raconte-t-il.

Marc Arnal s’en est pris au vice-président Albert Nolette. Il lui « a parlé en pleine face », témoigne Réal Girard. Selon lui, cet incident a créé un malaise parmi les personnes présentes.

Six membres sur douze

Marc Arnal s’est expliqué devant dix des douze membres du conseil lors d’une autre rencontre, informelle, organisée deux semaines plus tard. Réal Girard estime que le conseil d’administration devrait tourner la page et trouver les moyens de reprendre son travail plus sereinement.

Mais cet avis n’est pas unanime : « C’est certain qu’il y a un groupe dans le C.A. qui trouve ça inacceptable », ajoute Réal Girard.

Lors de cette rencontre informelle, six membres ont demandé le départ de Marc Arnal. Trois ont voté pour son maintien, dont Réal Girard, et un s'est abstenu.

Six des douze membres réguliers du conseil d’administration ont ensuite officiellement demandé qu’une rencontre extraordinaire soit convoquée pour voter sur un tel renvoi, a confirmé Pierre Asselin, l’auteur de la demande. Sa proposition était soutenue par le vice-président Albert Nolette.

Contactés par Radio-Canada, Pierre Asselin et Albert Nolette ont tous les deux refusé d’expliquer les raisons de cette démarche.

La réunion extraordinaire qu’ils demandaient n’a pas eu lieu. Les statuts de l’ACFA prévoient qu’une telle rencontre est convoquée si la majorité des membres (sept sur douze) en fait la demande.

Les statuts prévoient aussi qu’il faut une majorité qualifiée de 70 % (neuf membres sur douze) pour que le conseil d’administration puisse obtenir le renvoi du président.

Fonctionnement perturbé

Selon Réal Girard, le travail du conseil d’administration est très perturbé par ce conflit, au point qu’« il n’y a plus rien qui fonctionne ».

Mercredi prochain, Marc Arnal devrait présider une rencontre importante avec des fonctionnaires du ministère du Patrimoine Canadien et les autres organismes francophones albertains au sujet de la répartition d’un financement fédéral au sein de la communauté.

La prochaine rencontre du conseil d'administration, elle, est prévue à la fin du mois d'août.

Marc Arnal a refusé de commenter la situation avant la publication de ces informations.