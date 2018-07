avec les informations de Jean-Marc Belzile

Il a terminé en douzième position de la qualification finale pour le Canadian Open et les cinq premiers golfeurs obtenaient un laissez-passer pour le seul tournoi canadien de la PGA.

Mon rêve de jeunesse, ce qui me pousse à continuer, c'est de jouer sur le PGA Tour. C'est quelque chose qu'aucun Abitibien n'a réussi à faire dans sa vie, d'être aussi prêt du but. C'est évident que je ne peux pas m'arrêter maintenant. C'est clair que je vais jouer un de ces tournois une fois dans ma vie. En fait, je crois que c'est juste une question de temps avant que je puisse jouer sur le PGA Tour , a confié Sonny Michaud.

Sonny Michaud a joué une ronde de 71, un coup sous la normale.

Il était à seulement deux coups de pouvoir se qualifier pour la compétition.

La pierre d'assise de mon jeu, c'est ma constance. Je n'ai pas vraiment de faiblesse dans mon jeu ce qui fait que plus le tournoi est long, plus je suis avantagé, mais sur une journée où ça demande un petit peu plus de feux d'artifices, ce n'est pas nécessairement le genre de formule à mon avantage , a-t-il reconnu.

Le Rouynnorandien croit néanmoins que l'expérience acquise cette année lui permettra d'évoluer dans la PGA dans l'avenir.