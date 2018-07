La progression des flammes, qui font rage depuis fin juin, est donc complètement arrêtée.

Les équipes de la SOPFEU sont toujours sur le terrain pour éteindre tous les points chauds dans le périmètre de l'incendie.

Le feu pourra être officiellement déclaré éteint lorsque toutes les sources de chaleur auront été éliminées, précise l'agente à la prévention et à l'information de la SOPFEU, Isabelle Gariépy.

On a pu avancer encore plus rapidement avec les pluies qui sont tombées dans les deux derniers jours et donc peut en arriver à une maîtrise du périmètre total de l'incendie, ce qui reste à faire maintenant c'est de travailler à l'extinction, donc on doit travailler à l'intérieur du périmètre pour s'assurer qu'il ne reste plus aucune source de chaleur , indique Isabelle Gariépy.

Récemment, des propriétaires de chalets rasés par les flammes sont retournés constater ce qu’il restait de leur chalet.

Il ne reste plus grand-chose du chalet d'Ivanohé Drapeau après le passage du feu dans le secteur de Labrieville. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti