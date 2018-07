Un texte de Charlotte Dumoulin

« Les Jeux olympiques s’adaptent à la ville, ce n’est pas la ville qui s’adapte aux jeux », a lancé comme message Hannah Burns, responsable des Jeux olympiques et des Candidatures olympiques au CIO.

C’est la Chambre de commerce de Calgary qui organisait cette rencontre qui a pris la forme d’une discussion question-réponse.

Le président du comité de mise en candidature Calgary 2026 Scott Hutcheson, le directeur général des Jeux olympiques Christophe Dubi et Hannah Burns ont surtout tenté de rassurer les Calgariens.

Le directeur général du CIO a entre autres souligné que Vancouver ressent toujours les retombées économiques des Jeux olympiques dans la ville en 2010. « Du tourisme à la rentabilité des infrastructures et aux emplois créés qui subsistent toujours, tous les indicateurs sont aux verts », dit Christophe Bunni.

Le directeur général des Jeux olympiques Christophe Dubi rencontre aussi certains élus à Calgary pendant son séjour. Photo : Radio-Canada

Il juge tout de même pertinente la tenue d’un référendum en novembre prochain, puisque c’est aussi le projet des citadins, selon lui.

Le CIO a également voulu partager la nouvelle approche du comité qui est « basé sur un partenariat qui débute très tôt ». Cela explique donc le dialogue qui est déjà entamé avec les Villes intéressées. Le directeur général ajoute que le but de cette nouvelle vision est de donner « une touche locale », c’est-à-dire de donner plus de flexibilité aux Villes et de permettre aux citoyens de prendre part aux décisions.

Cette opération de séduction n’a pas eu lieu qu’à Calgary. La direction du CIO s’est aussi entretenue auparavant avec les médias du Japon et de la Suède, deux pays qui souhaitent également présenter la candidature d’une de leurs villes pour les Jeux olympiques de 2026.

À l’heure actuelle, trois villes ont démontré un intérêt pour recevoir les Jeux olympiques : Stockholm (Suède), Sapporo (Japon), Erzurum (Turquie). L'Italie est aussi intéressée par le projet, mais tarde à présenter sa ville candidate.

Le directeur général a également profité de son séjour dans la métropole pour rencontrer les conseillers municipaux et le ministre de la Culture et du Tourisme Ricardo Miranda.

« La raison pour laquelle je suis enthousiaste c’est parce qu’il y a une énergie vraiment positive par rapport à Calgary », a mentionné Christophe Bunni en ne voulant pas préciser si Calgary aurait plus de chance de remporter la course si elle décide de s’y lancer.

L’opposition devant le CIO

Erin Wait, une porte-parole du groupe « Non aux Olympiques à Calgary », est l’une de celle qui est opposée à la mise en candidature de Calgary. Elle évoque les conséquences pour les contribuables.

La porte-parole qui était aussi présente à l’événement de la Chambre de commerce dénonce en plus que les Calgariens soient tenus dans l’ignorance quant aux coûts du projet.

Mon problème est que les Calgariens ne sont pas informés. Aujourd’hui, c’est un déjeuner au coût de 100 dollars le billet. Ils ne sont pas en train d’expliquer à tous les Calgariens ce que la tenue des Olympiques veut dire. Erin Wait, une porte-parole du groupe « Non aux Olympiques à Calgary »

Si Calgary aspire toujours à recevoir les Jeux olympiques, elle devra remettre un dossier de candidature en janvier prochain.