Un texte de Camille Laventure

Des distilleries à voir

Si l’industrie des spiritueux est plus jeune au Québec que dans certaines autres provinces du Canada, comme l’Ontario ou le Nouveau-Brunswick, il n’en reste pas moins qu’elle est en constante croissance, en plus de proposer une fabuleuse variété de produits.

À Montréal, la distillerie Cirka accueille les curieux sur réservation dans ses locaux du quartier Saint-Henri. Vous pourrez faire le tour des installations de fabrication des spiritueux (deux gins, une vodka et un whisky présentement en vieillissement), déguster lesdits spiritueux et en apprendre plus sur la composition de ces alcools, québécois à 100 %, des grains aux aromates!

À Auclair, sur la Côte-Nord, se trouve le Domaine Acer. Comme son nom le laisse présager, l’entreprise crée des produits alcoolisés ou non à base de sève d’érable, surtout du vin d’érable et du vin fortifié, semblable au porto. La visite des installations est d’autant plus intéressante que le Domaine Acer abrite également l’Économusée de l’acériculture!

La Distillerie du St. Laurent, à Rimouski, est rapidement devenue incontournable au Québec grâce à son inusité gin aux algues infusées. En faisant une demande sur le site web de la distillerie, qui produit aussi de petits lots de rhum et de whisky de grain du Québec, vous pourrez en visiter les locaux.

Cassis Monna & filles se spécialise, bien sûr, dans la fabrication de toutes sortes de gourmandises, alcools, boissons et tartinades à base de cassis. Cependant, cette entreprise de l’île d’Orléans cultive une belle variété de fruits qui lui permet d’offrir une tout aussi belle variété de produits, par exemple une crème de cassis et un vin fortifié. Lors de votre visite, vous pourrez goûter à une multitude d’alcools fins dans la cave à vin aménagée pour la dégustation.

Ignorer les cidreries du Québec serait fort désolant. Elles sont nombreuses – on en compte une cinquantaine partout dans la province! – et proposent des cidres et d’autres produits de la pomme aussi délicieux qu’uniques. Rendez-vous sur cidreduquebec.com pour toutes les découvrir.

Des vignobles à visiter

Il y a plus de 60 vignobles au Québec! La plupart sont situés dans le sud de la province, la météo et les sols étant beaucoup plus adéquats pour la culture de la vigne. Si les vignobles de l’Estrie et de la Montérégie sont assez connus et achalandés en raison des routes des vins qui sillonnent ces deux régions, de nombreux domaines ailleurs au Québec valent le détour.

La réputation de La Cache à Maxime, en Beauce, n’est plus à faire. Le domaine est surtout populaire pour son hôtel et ses chalets, où l’on peut se rendre pour relaxer, mais le petit vignoble de deux hectares et demi peut également être visité. La Cache à Maxime propose sept produits de la vigne, dont un vin rouge issu de vendanges tardives qui a remporté la médaille d’or à la Coupe des nations.

Dans la région de la Capitale-Nationale, à l’île d’Orléans, deux vignobles accueillent les visiteurs et on y partage la passion du vin local. Au vignoble Sainte-Pétronille, vous pourrez découvrir les produits du domaine dans la salle de dégustation et faire un tour dans les rangs de vignes, mais c’est le restaurant Panache mobile qui se démarque, grâce à son utilisation d'ingrédients locaux. Sa terrasse est d’ailleurs incontournable. Presque à l’autre bout de l’île, à Sainte-Famille, rendez-vous au Vignoble du Mitan. La diversité de ses produits et la vue qu’il offre sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent vous charmeront instantanément.

Si vous habitez ou visitez Montréal, vous serez heureux de savoir que deux vignobles se situent à Saint-Joseph-du-Lac, à environ 45 minutes de la métropole. La Bullerie (autrefois appelée la Roche des brises) est spécialisée en organisation d'événements, mais accueille les curieux pour une visite privée du domaine et offre une séance de dégustation de ses produits, que vous pourrez aussi accorder avec quelques plats.

Le vignoble Les Vents d’Ange propose trois excellents vins, soit un blanc, un rouge et un rosé, auxquels vous pourrez goûter lors de votre visite. Le domaine est particulièrement intéressant à voir pendant la saison des courges : à la même adresse que le vignoble, il y a le Centre d’interprétation de la courge, où vous pouvez faire la cueillette de vos cucurbitacées!

Des brasseries incontournables

Puisque le nombre de brasseries au Québec dépasse la centaine, il serait plutôt difficile de n’en choisir qu’une fraction à visiter parmi le lot. Voici donc des routes des bières à parcourir au Québec, soit des trajets destinés à vous faire découvrir le plus grand nombre de microbrasseries possible dans une région donnée, de quoi maximiser vos sorties!

Vous pouvez sillonner la Route des bières des Cantons-de-l’Est par vous-même ou en voyage organisé. Cette dernière option prend environ 8 heures, et le départ s’effectue de Montréal en autocar. Dans les deux cas, vous découvrirez quatre brasseries estriennes où déguster de nombreuses bières fabriquées sur place, discuter avec les artisans et vous délecter d'un repas aux saveurs locales. Vous pouvez même passer la nuit à la brasserie Dunham si l’envie vous prend de prolonger votre séjour dans la région.

Treize microbrasseries font partie de la toute nouvelle Route des bières du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’attraction touristique a été officiellement lancée à la fin du mois de juin dernier, en collaboration avec la Table agroalimentaire. La route compte plusieurs circuits parmi lesquels on peut choisir selon le temps que chacun a pour parcourir la région. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est l’un des endroits où l’on trouve le plus de microbrasseries par habitant au Québec, ce qui en fait une destination de choix pour les amateurs de bières.

Créée il y a sept ans, la Route des bières de l’Est-du-Québec est désormais bel et bien un attrait touristique dans la région. Ce trajet passe par 15 microbrasseries réparties dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Dans le but de bonifier l’expérience des visiteurs, plusieurs spectacles et événements ont lieu dans les brasseries participantes. Vous pouvez rester informés de ces activités grâce aux publications de la page Facebook de la Route.

Découvrez une tonne de brasseries grâce aux routes des bières du Québec. Photo : Facebook/La Route des Bières

Visitez notre portail consacré aux vacances