Un texte de Jérémie Bergeron

Près de 32 000 patients du Québec ont eu recours à des services à l’HGH en 2017, alors qu’ils étaient 25 700 en 2015.

La Régie de l'assurance maladie du Québec a donc payé plus de 36,3 millions de dollars à l’HGH en 2017 pour ces services rendus aux Québécois, une hausse de 29 % par rapport à 2015.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Certains patients proviennent de l’Outaouais et des Laurentides, alors que d’autres, de l’ouest de Montréal, vont faire près d’une heure de route pour se faire soigner à Hawkesbury.

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette avait dénoncé en 2016 les sommes versées par Québec à l’Hôpital général de Hawkesbury pour des soins prodigués à des Québécois.

Nous sommes en train de rénover l'hôpital de Hawkesbury avec des fonds québécois , avait affirmé le ministre.

L'hôpital, situé à mi-chemin entre Montréal et Ottawa, a inauguré en janvier un nouvel édifice qui abrite notamment les cliniques ambulatoires, l'unité médicale de jour, les soins complexes continus et des bureaux administratifs.

Si la situation ne s’est pas du tout améliorée depuis la sortie du ministre Barrette en 2016, son cabinet a refusé aujourd’hui toute demande d’entrevues sur le dossier. L’HGH a lui aussi décliné les demandes de Radio-Canada.

La CAQ en furie

François Legault Photo : Radio-Canada

De son côté, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, ne comprend pas qu’autant d’argent du Québec s’envole vers la province voisine.

Ça vient prouver que le bilan libéral en santé n’est pas très reluisant , soutient M.Legault.

Qu’il y ait eu des exceptions, qu’il y ait eu un ou deux millions, je comprendrais. Mais des sommes aussi importantes, c’est la confirmation de la mauvaise gestion libérale en santé. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Des Ontariens exaspérés…

Il ne suffit que d’une visite dans le stationnement de l’hôpital pour y voir plusieurs véhicules immatriculés Je me souviens . La présence de Québécois ne fait toutefois pas l’affaire de tous les usagers de l’HGH.

Ça me dérange un petit peu, parce que maintenant nous on doit attendre longtemps , constate Diane Roy, résidente ontarienne. Mais s’il n’y avait pas eux, on n’aurait pas le bel hôpital qu’on a maintenant.

Certains résidents de Hawkesbury affirment eux aussi s’éloigner pour se faire soigner, afin d’attendre moins longtemps.

On va à Alexandria [maintenant] parce que c’est plus vite pour passer , soutient pour sa part Jean-Claude Côté.

… des Québécois satisfaits

Gabrielle Labbé et son conjoint ont fait une heure de route pour un rendez-vous à l'Hôpital général d'Hawkesbury. Photo : Radio-Canada

Gabrielle Labbé est venue de L'Île-Perrot, avec son mari, pour un rendez-vous. La route aura pris 45 minutes, mais ça vaut le coup, selon le couple.

Les soins sont mieux qu’à l’Hôpital de Valleyfield , affirme Mme Labbé. Les services sont plus rapides et c’est mieux organisé qu’au Québec.

C’est grâce à nous s’ils ont agrandi l’hôpital. Ce qui me dérange, c’est la mauvaise gouvernance au Québec. Gabrielle Labbé, résidente de L'Île-Perrot