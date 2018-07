Le remorqueur est parti en direction de la région de Québec tôt dans la nuit de lundi à mardi.

L'opérateur a choisi de faire transiter la marchandise à partir d'ici, notamment en raison de la faible amplitude de marée, un avantage pour le chargement et le déplacement de bitume.

Le Port de Trois-Rivières indique que d'autres transports de camions-citernes de bitume sont susceptibles d'avoir lieu à nouveau, étant donné le succès de l'opération.

Un employé s'affairait sur la barge mardi matin au port de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada