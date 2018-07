Un groupe de six agences des services à l'enfant et à la famille qui poursuit le gouvernement manitobain a déposé lundi un affidavit qui expose ses prétentions dans une poursuite entamée en avril. Les agences estiment que le gouvernement a enfreint la loi en les forçant à lui remettre des millions de dollars provenant du fédéral et qui devaient être consacrés aux enfants sous leur protection.