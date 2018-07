En conférence de presse mardi, quelques jours après la publication du rapport, Mme Néron a expliqué que plusieurs des quelque 95 recommandations ont déjà été mises en œuvre à Promotion Saguenay depuis l’élection du nouveau conseil municipal.

Elle cite en exemple le nombre d’administrateurs qui a été réduit au sein de l’organisme de développement économique, le code d’éthique qui a été révisé et le pouvoir du directeur général qui a été revu.

La table est mise pour assurer que le fonctionnement de Promotion Saguenay ne soit plus entre les mains du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Josée Néron, mairesse de Saguenay

La façade de Promotion Saguenay. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon-Lalancette

Pour ce qui est des autres recommandations, la mairesse affirme que chacune sera analysée.

La place des élus aux C.A.

Contrairement à ce que suggère le rapport, Josée Néron croit cependant que la présence d'au moins un élu aux conseils d'administration de ces organismes est justifiée, en raison de leur imputabilité auprès de la population. Les lois provinciales sont d’ailleurs claires sur ce sujet selon elle.

Si éventuellement on nous demandait de retirer les élus des c.a. de ces organismes, il faudrait que Québec modifie ses lois pour nous donner accès aux documents et à toutes les informations qu’on trouve nécessaires par rapport à la façon dont les fonds publics sont dépensés dans ces organismes et il faudrait prévoir une reddition de compte vraiment étoffée , indique-t-elle.

Josée Néron a rappelé qu’elle céderait sa place à la présidence du conseil d’administration de Promotion Saguenay « au moment jugé opportun ».