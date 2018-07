En participant à cette compétition, Shelby Newkirk joue sa place dans l’équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. Son temps personnel doit être dans les huit meilleurs au monde pour qu’elle soit sélectionnée.

Nager, c’est mon relaxant, mon endroit le plus heureux. C’est dans l’eau que je me sens la plus confiante. Shelby Newkirk, nageuse