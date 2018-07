Avant de devenir maire, M. Hobbs était policier.

J’ai passé les 42 dernières années de ma vie au service de la population de Thunder Bay et il est temps que je passe plus de temps avec mon épouse et mes enfants , indique-t-il dans une déclaration envoyée à la CBC.

En guise de bilan de son séjour à la mairie, M. Hobbs cite notamment la croissance économique de la ville, la revitalisation du centre-ville, l’octroi de permis de construction d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, et l’amélioration des relations avec les peuples autochtones et la Première Nation de Fort William.

Je suis très confiant que mon leadership et celui du conseil municipal au cours de mes huit ans à la mairie ont mené vers plusieurs réalisations. Le personnel de la Ville mérite notre grande reconnaissance. Keith Hobbs, maire de Thunder Bay

Pendant l’exercice de ses fonctions de maire, M. Hobbs, son épouse Marisa et une résidente de Thunder Bay, Mary Voss, ont fait l’objet d’accusations de nature criminelle, dont l’extorsion et l’entrave à la justice.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO), qui a déposé les accusations contre les trois individus, allègue qu’ils ont tenté de forcer l’ancien avocat Alexander Zaitzeff d’acheter une maison à Mary Voss en le menaçant de dévoiler à la police des informations qui pourraient l'incriminer.

La cause se trouve toujours devant les tribunaux.