La propriétaire du Panier Santé à Drummondville, Esther Saint-Sauveur constate une baisse de jusqu’à 20 % de ses ventes depuis le début des travaux.

Depuis le début du mois de juin, la Ville effectue la phase II de la réfection de la rue, un important chantier évalué à 12 millions de dollars.

Les travaux doivent se poursuivre jusqu’à la fin du mois de novembre. Ils visent à remplacer des infrastructures d'aqueduc et d'égouts qui datent de 1916 et 1930.

Il manque un peu d’indications dans les intersections majeures pour aider les clients à rejoindre notre secteur, même nous on est confus quand on arrive dans les grandes intersections pour rejoindre la rue Lindsay. Esther Saint-Sauveur, propriétaire de Panier santé

C’est certain qu’il y a des commerces qui ont moins d’un d’existence qui ont peur de perdre leur commerce , a expliqué Esther Saint-Sauveur, en entrevue à l’émission Facteur matinal. Elle affirme que l’un d’entre eux a décidé de fermer ses portes durant les travaux.

Concours et promotions pour diminuer l’impact

Pour diminuer l’impact des travaux, la Ville a mis en place des mesures comme des stationnements incitatifs et une promotion des commerces du centre-ville, notamment grâce à un concours.

Chaque mois, les clients qui se rendent dans les commerces de la rue Lindsay courent la chance de gagner un certificat-cadeau de 500 $.

C’est sûr que les gens sont vraiment contents d’avoir ce genre de promotions là, mais ça sert une clientèle qui était déjà présente , constate Esther Saint-Sauveur.

C’est clair que des travaux de cette envergure-là ont un impact, mais avec le travail et l’ingéniosité des commerçants, on tente de faire en sorte que les pertes potentielles soient réduites au maximum. Maxime Hébert-Tardif, porte-parole de la Ville de Drummondville

La propriétaire du Panier santé se sert aussi des promotions pour garder ses clients. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, on a aussi construit, depuis plusieurs années, une liste de courriels de nos clients, alors on les rejoint de cette façon-là on leur envoie des promotions, des gratuités.

Elle affirme qu’elle a pu s’inscrire à un programme qui permet de réduire le temps de travail de ses employés, sans que ceux-ci ne soient pénalisés financièrement, grâce à une compensation donnée par l’assurance-emploi.