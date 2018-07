Avec ses 125 millions de joueurs qui ont collectivement dépensé 1 milliard de dollars dans le jeu, Fortnite: Battle Royale représente un marché alléchant pour les pirates et autres fraudeurs. Un jeune Américain l'a appris à ses dépens lorsqu'il s'est fait voler son compte – et la carte de crédit de sa mère – en commettant une imprudence.

Radio-Canada avec The Next Web et WZZM