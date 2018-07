DriveBC avertit toutefois les automobilistes que le feu qui fait toujours rage à environ 5 km à l’est de Spences Bridge, une petite ville située à une trentaine de minutes au nord de Lytton, pourrait forcer une nouvelle fermeture de la route. Lundi soir, l'incendie avait atteint 80 hectares.

Le service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique affirme que ses équipes sont actuellement sur place pour le combattre.

Des conditions météo défavorables

Par ailleurs, les conditions météo prévues mardi pourraient nuire à la lutte contre les incendies. Environnement Canada prévoit des rafales de vent pouvant atteindre 50km/h dans la région de Kelowna et dans la vallée de l'Okanagan, où l'incendie du Mont Eneas, près de Peachland et de Summerland, est toujours actif et non maîtrisé par les services de lutte contre les incendies.

L'organisme prévoit aussi des éclairs un peu partout dans la province, incluant dans la vallée de l'Okanagan.