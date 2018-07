Plusieurs trucs simples peuvent permettre d'éviter d'être la cible d'une attaque par un ours affamé. Les ours noirs sont guidés par leur estomac et leur nez , explique la biologiste de la province spécialisée en conflit avec la nature, Janine Stewart. Ils seront attirés par tout ce qui sent la nourriture et ça peut causer des problèmes entre les ours noirs et les gens.

Janine Stewart explique que la manière de se protéger est de bien ranger ce qui peut attirer ces animaux comme la nourriture, les déchets, les produits de toilette et même les vêtements portés lors de la cuisine. Elle conseille de se doter de contenants hermétiques et résistant aux animaux pour cela.

La biologiste indique par ailleurs qu'il ne semble pas y avoir de hausse du nombre de signalements d'ours dans la province cette année. Elle rappelle que ce nombre augmente normalement en août lorsque l'appétit des ours augmente considérablement à l'approche du temps plus froid.

Finalement, Janine Stewart recommande de se promener en groupe dans la forêt et de faire du bruit pour éloigner les ours. Elle rappelle aussi qu'il est important de garder son chien en laisse et sous contrôle lors de randonnées.

Une fillette blessée dans un camping

Ces conseils sont particulièrement d'actualité après l'attaque survenue samedi dans un site de camping isolé dans le parc provincial Whiteshell. Un ours noir a attaqué la tente et griffé le visage d'une fillette de 8 ans qui s'y trouvait avec sa famille. Il a ensuite tenté d'atteindre un baril de nourriture qui était accroché dans un arbre.

Le père de la fillette a réussi à éloigner l'ours et à alerter les autres campeurs et la famille a ensuite quitté les lieux en canot. La victime a obtenu son congé de l'hôpital et n'est pas en danger selon un communiqué de la province.

Toujours selon le communiqué, la famille avait pris plusieurs mesures pour éviter une telle attaque en ayant par exemple mis sa nourriture dans un baril à l'épreuve des ours. Les agents de la faune tentent de localiser et d'attraper l'ours qui a été vu pour la dernière fois nageant vers le lac Caddy.

Selon la province, les experts estiment qu'il ne s'agit pas du même ours que celui impliqué dans l'attaque survenue le 2 juillet dernier sur le sentier Mantario. Les deux attaques ont eu lieu à plus de 30 kilomètres de distance l'une de l'autre.