« Je fais ça parce que j'aime démontrer que les changements climatiques ne s'arrêtent pas avec un changement de gouvernement », a-t-elle déclaré lors d'une entrevue accordée à l'émission Les Matins d'ici. « Si on n'a pas un plan pour attaquer les changements climatiques, on va perdre de l'argent. »

Le gouvernement Ford nous coûte déjà beaucoup d'argent, car il a coupé tous les programmes sans [avertissement]. Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Environnement

En plus d'économiser de l'argent, investir dans des projets écoénergétiques permet de stimuler l'économie et de créer des emplois, a plaidé la ministre. En Ontario, 60 000 emplois sont « verts », a-t-elle indiqué.

« C'est un secteur qui croît beaucoup », a constaté la ministre McKenna, qui reproche au gouvernement ontarien de Doug Ford d'avoir coupé dans des programmes environnementaux, tels que le Fonds pour un Ontario vert, sans réfléchir aux conséquences.

Inquiétude dans l'Est ontarien

Catherine McKenna était de passage, entre autres, à Ottawa, Clarence-Rockland, Alfred, Hawkesbury et Vankleek Hill.

Janice Ashworth, gestionnaire de la Coopérative d'énergie renouvelable d'Ottawa Photo : Radio-Canada

La Coopérative d'énergie renouvelable d'Ottawa a souligné que quatre de ses contrats pour l'installation de panneaux solaires avec le gouvernement ontarien avaient été annulés.

« La valeur des contrats annulés est de 800 000 $, alors il y avait beaucoup d'argent prêt à être investi dans nos infrastructures », a dit Janice Ashworth, gestionnaire générale de la Coopérative.

Les questions environnementales autour de la rivière des Outaouais demeurent aussi une préoccupation dans l'Est ontarien, surtout après les inondations de 2017.

« On devrait avoir des études pour savoir où nos ponceaux sont à risque et on n'a pas ça présentement. On a besoin d'aide », a dit Fernand Dicaire, maire du Canton d'Alfret et Plantagenet.

Avec les informations d'Ismaël Sy